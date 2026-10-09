‘El Tanque’, líder regional del CJNG, se queda recluido en El Altiplano: Le dictan prisión preventiva

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Iván Cazarín ‘N’, alias ‘El Tanque’, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención del presunto integrante del grupo criminal y concedió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La defensa de Iván Cazarín ‘N’ solicitó la duplicidad del término constitucional, con el objetivo de contar con más tiempo para preparar sus argumentos y definir su estrategia legal. Por ello, la audiencia continuará el próximo 13 de octubre, fecha en la que se determinará su situación jurídica.

Mientras se resuelve su caso, ‘El Tanque’ permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es ‘El Tanque’, presunto operador del CJNG?

Iván Cazarín ‘N’ fue detenido el pasado 6 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con reportes de inteligencia, ‘El Tanque’ es identificado como un presunto operador del CJNG con influencia en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla. También se le relaciona, de manera presunta, con actividades delictivas como homicidio, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

El caso de Cazarín ‘N’ se suma a su historial de procesos y señalamientos judiciales, en los que ha recurrido a mecanismos legales para combatir las acusaciones en su contra. Incluso, ha sido señalado por presuntos delitos electorales.

Con la prisión preventiva oficiosa, el imputado deberá permanecer en reclusión mientras avanza el proceso judicial y se define su situación jurídica, sin que esta medida represente por sí misma una declaración de culpabilidad.

Con información de Juan Carlos Huerta y Quadratín