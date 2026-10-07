Fotos: ‘El Tanque’ se paseaba tranquilo en su camioneta Mercedes Benz antes de ser detenido

'El Tanque' era uno de los hombres más cercanos a 'El Mencho' y operador regional del CJNG.

Hasta hace unos días, antes de ser detenido, Iván Cazarín ‘N’, alias ‘El Tanque’ líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se paseaba tranquilamente a bordo de su camioneta Mercedes Benz, según unas fotos difundidas que circulan en redes sociales.

En las imágenes aparece el operador del CJNG alrededor del vehículo de color gris. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, ‘El Tanque’ fue aprehendido el lunes 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Al momento de la detención vestía un pantalón de mezclilla deslavado en color negro, playera de cuello redondo y manga corta en el mismo tono con un logotipo de oso con la leyenda Moschino; así como una chamarra color negro y botas en tono beige.

Así fue la detención de ‘El Tanque’, cercano a ‘El Mencho’

Elementos de seguridad detuvieron en Jalisco a Iván Cazarín ‘N’, alias ‘El Tanque’, identificado como un operador de alto rango del CJNG y hombre cercano a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

. 'El Tanque' fue detenido en Zapopan, Jalisco, el 5 de octubre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que ‘El Tanque’ era considerado líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que fue detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Según las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades mexicanas lo relacionan con lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos y mercancías.

Durante la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

¿De qué delitos está acusado ‘El Tanque’?

Además, el Gobierno de México lo vincula con el ataque del 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Operación Jalisco, que provocó la muerte de ocho militares y una agente federal.

. Esta era la camioneta en la que viajaba 'El Tanque', líder regional del CJNG.

La aeronave fue atacada cuando participaba en el operativo federal desplegado contra el crimen organizado en Jalisco.

El incidente obligó a realizar un descenso de emergencia y se convirtió en uno de los episodios más graves protagonizados por el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas mexicanas.

Mientras que Iván Cazarín ‘N’ fue sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG que reportaba directamente a ‘El Mencho’ y pertenecía a su círculo cercano.

El Tesoro estadounidense lo señaló entonces como responsable de una red de robo de combustible que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una red de gasolineras utilizadas para comercializar los hidrocarburos robados.

*Con información de EFE