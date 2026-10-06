Catean hacienda en Ecuador ligada a ‘Gran Jefe’, presunto miembro de CJNG

En la hacienda en Guayas, Ecuador, fueron detenidas dos personas. (Foto: Ejército de Ecuador)

Militares ecuatorianos registraron en la provincia costera del Guayas una hacienda aparentemente vinculada a Jinson Trujillo, alias ‘Gran Jefe’, señalado como presunto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este martes el Ministerio de Defensa.

Según la institución, la hacienda ‘Guayacanes’, ubicada en el sector de la vía Las Lojas, municipio de Daule, y que aparentemente era “usada por la estructura criminal y sus mafias”, quedó bajo control militar.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar de Ecuador, el predio habría funcionado como punto de reunión, coordinación y soporte para esta organización.

¿Por qué se registró la hacienda ligada al CJNG en Ecuador?

En el lugar se habrían planificado atentados y sicariatos, además del acopio de sustancias sujetas a fiscalización y almacenamiento de armamento, convirtiéndolo en un espacio estratégico para sus actividades ilícitas, apuntó el Ministerio en un comunicado.

Como resultado del despliegue se capturó a dos ciudadanos y se localizaron armas, 141 municiones, ocho cargadores, equipos de comunicación y siete cuadrones.

Los detenidos y los indicios fueron entregados a las autoridades competentes para las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

‘Gran Jefe’ y la violencia en Ecuador

‘Gran Jefe’ fue aprehendido el pasado 24 de septiembre en la urbanización Isla Mocolí, en la provincia del Guayas (suroeste), una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9,300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, desarticuló el pasado 1 de octubre una banda de alrededor de 30 personas presuntamente vinculadas al CJNG, durante un operativo realizado en tres provincias del país andino y en el que se detuvo a treinta personas, informó el ministro del Interior, John Reimberg.