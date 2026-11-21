La venta de barbacoa se convirtió en una fuente de ingresos para varias familias del pueblo de San Salvador Cuauhtenco en Milpa Alta. (Foto: ChatGPT)

Nada como calmar el hambre de una mañana de domingo con un buen taco de barbacoa y un consomé calientito. Si también tienes ese antojo, será mejor que te des una vuelta por San Salvador Cuauhtenco, uno de los 12 pueblos originarios de Milpa Alta, para disfrutar de la Feria de la Barbacoa 2026.

Durante 9 días, los productores locales ofrecerán distintos platillos tradicionales, entre ellos tacos de barbacoa, consomé y pancita. La celebración también contará con actividades culturales y espacios dedicados a promover la ganadería y los productos regionales.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Barbacoa 2026?

La Feria de la Barbacoa se celebrará del sábado 28 de noviembre al domingo 6 de diciembre de 2026, en San Salvador Cuauhtenco, un pueblo ubicado en la zona rural de la CDMX.

La sede será la Plaza Pública de San Salvador Cuauhtenco, ubicada en la esquina de las calles Jalapa y Benito Juárez, en la alcaldía Milpa Alta.

Los visitantes podrán recorrer los puestos de comida y probar distintos platillos tradicionales del pueblo. La entrada a la feria será gratuita, aunque los alimentos y productos tendrán un costo que dependerá de cada expositor.

¿Qué platillos habrá en la Feria de la Barbacoa 2026?

La barbacoa de borrego será la protagonista de esta feria, donde los visitantes podrán disfrutar de unos tacos de carne suave y jugosa, servidos en tortillas recién hechas y acompañados de cebolla, cilantro, limón y una buena salsa picosita. Para completar el antojo, nada como un consomé bien caliente con sus verduras.

Pero los tacos no serán la única opción. Los visitantes también podrán probar pancita y tacos dorados, además de otras especialidades regionales como mixiotes, tamales y atole. Para quienes prefieran una bebida tradicional, habrá venta de pulque.

Uno de los aspectos que distingue a la barbacoa es su proceso de cocción. La carne se coloca en un horno excavado en la tierra, donde el calor acumulado permite cocinarla lentamente durante varias horas.

Las pencas de maguey se utilizan para envolver o cubrir la carne, mientras que el horno conserva el calor necesario para conseguir una textura suave. Esta técnica forma parte de los conocimientos que conservan los productores de la región.

La feria también representa una oportunidad para conocer otros alimentos elaborados en Milpa Alta, una alcaldía reconocida por su producción agrícola y sus tradiciones culinarias.

¿Cómo nació la tradición de la barbacoa en San Salvador Cuauhtenco?

La tradición de la barbacoa en San Salvador Cuauhtenco comenzó mucho antes de que existiera la feria. Gracias a sus extensos pastizales, varias familias del pueblo se dedicaron a la crianza de borregos y, con el tiempo, a la preparación de este platillo.

Esta actividad permitió que algunos habitantes se especializaran en la elaboración de barbacoa de carnero criollo, mediante la técnica de cocción en hornos de tierra.

Con el paso de los años, la venta de barbacoa se convirtió en una fuente de ingresos para varias familias del pueblo. La tradición pasó de padres a hijos, quienes aprendieron a elegir la carne, preparar los hornos de tierra y cocinarla.

La importancia de esta actividad motivó la creación de una feria donde los productores pudieran ofrecer sus platillos a más personas y dar a conocer las costumbres de la comunidad.

Además de los tacos, la Feria de la Barbacoa contará con venta de artesanías, espectáculos musicales y actividades culturales. Los visitantes también podrán conocer las costumbres de San Salvador Cuauhtenco, un pueblo donde la crianza de borregos y la preparación de barbacoa forman parte de su historia e identidad.