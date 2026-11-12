Si te gusta el frijol, pues vas: Lánzate a este festival en Los Pinos con burritos, guisados y atoles

La Feria del Frijol 2026 se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. (Fotoarte con imágenes de la Secretaría de Cultura)

Como bien le aconsejaron a Renata en la película Amarte duele: “Si te gusta el frijol, pues vas”. El Complejo Cultural Los Pinos tiene preparada una sabrosa agenda con una mesa bien servida en torno a este ingrediente, desde unos frijoles bien puercos, burritos, salsas, costillas y hasta atoles.

La Feria del Frijol 2026 en Los Pinos reunirá a cocineras tradicionales, productores, artesanas, artistas y especialistas durante tres días.

En México, esta semilla tiene un lugar reservado en la mesa: acompaña desayunos, protagoniza guisos y se transforma de acuerdo con las recetas de cada región. Ahora, uno de los ingredientes más representativos de la cocina nacional tendrá su propia celebración.

La Feria del Frijol reunirá a cocineras tradicionales, productores, artesanas y especialistas en el Complejo Cultural Los Pinos. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Feria del Frijol 2026?

La Feria del Frijol se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

Estos son los datos para organizar la visita:

Fechas: viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. Horario: de 10:00 a 17:00 horas.

de 10:00 a 17:00 horas. Lugar: Complejo Cultural Los Pinos.

Complejo Cultural Los Pinos. Dirección: avenida Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

avenida Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Costo: entrada gratuita.

Para llegar en transporte público, se encuentran cerca la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús y la estación Constituyentes del Metro.

La celebración es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y Alimentación para el Bienestar.

Los Pinos será sede de tres días de actividades gastronómicas, culturales y artísticas en torno al frijol. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Qué encontrar en la Feria del Frijol en Los Pinos?

La gastronomía es uno de los principales atractivos de esta edición. En las Cocinas de Humo, cocineras tradicionales ofrecerán distintas preparaciones, mientras que en otros espacios habrá productos regionales, artesanías y alimentos elaborados con esta leguminosa.

En las Cocinas de Humo:

Tlacoyos de frijol.

Orden de frijoles negros de la olla.

Dobladas de frijol.

Frijol de cosecha con cerdo, plátano y arroz.

Burritos de frijoles puercos con chorizo de Huetamo o carne enchilada.

Chile relleno de fideo seco con queso panela, bañado de salsa de frijol con chicharrón.

Chile relleno con frijoles y costillas de cerdo en salsa de chile pasilla.

Tortitas de plátano macho rellenas de frijol y bañadas con mole negro.

En Plaza Jacarandas habrá artesanías y productos locales, como joyería oaxaqueña, tamales de frijol, atole de frijol y tlacoyos de colores.

Y en el Tejabán de Cencalli el público encontrará hortalizas, semillas, tlayudas de frijol, amaranto, quesos artesanales, salsas, sal de Colima y dulces cristalizados.

La cocina tradicional mexicana estará presente en la Feria del Frijol 2026 con preparaciones de distintas regiones. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Todas las actividades de la Feria del Frijol 2026

La programación también contempla actividades académicas, artísticas y cinematográficas. Esta es la oferta anunciada por la Secretaría de Cultura:

La importancia del frijol en la gastronomía mexicana

La celebración también busca reconocer el valor alimentario, agrícola y biocultural del frijol. México es considerado centro de origen, domesticación y diversidad genética del género Phaseolus.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura, en el mundo se conocen alrededor de 150 especies de este género. De ellas, 57 se encuentran en México, 31 son endémicas y cinco han sido domesticadas.

La diversidad también se refleja en las variedades que forman parte de las cocinas regionales. Hay frijoles de distintos tamaños y colores, con características que influyen en su sabor y preparación.

Las distintas variedades de frijol mexicano protagonizan esta celebración dedicada a la diversidad alimentaria y agrícola del país. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Ya viene ‘Orgullosamente frijoleros’: Esto debes saber

La Feria del Frijol también coincide con el reconocimiento a las cocinas tradicionales que mantienen vivas las recetas de distintas comunidades del país.

Hace unos días, la Secretaría de Cultura presentó los resultados de la sexta edición de ¿A qué sabe la patria? 2026, cuya temática fue Orgullosamente frijoleros.

El frijol es uno de los ingredientes fundamentales de la gastronomía y la identidad cultural de México. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

En esta convocatoria se recibieron 116 recetas de 21 entidades. Puebla encabezó los registros con 24 propuestas, seguida de Veracruz, con 22, e Hidalgo, con 14.

Uno de los datos destacados fue la presencia de 99 variedades locales de frijol reportadas por las personas participantes. Entre ellas se encuentran los acerados, bayo, amarillo, flor de mayo y flor de junio.

Estas son las siete recetas finalistas:

Frijol con carne, del grupo La Hornilla de mi Abuela Ruperta, de El Papayo, Comala, Guerrero. Tamales de frijol con salsa de ciruela, del grupo Non tlakuale pa nin to tlatl/La comida de nuestra tierra, de Cuentepec, Temixco, Morelos. Tortilla de yuca con frijoles, del grupo Frijol Árbol, de San Felipe de León, Oaxaca. Tecomare con ejotes, de la agrupación Ta’ri Raramuri, de San Ignacio, Bocoyna, Chihuahua. Frijol quebrado con patas de chivo con ximfi y flores del Valle, de las Cocineras Tradicionales de Cerritos Ixmiquilpan de Remedios, Hidalgo. Frijol molido negro, del grupo Si’iva ñuu/La semilla del pueblo, de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Tamal de frijol con mole de pescado seco, de la agrupación Tiahue Ixtlahuacan, de San Mateo Ozolco, Calpan, Puebla.

Las siete preparaciones serán recreadas del 2 al 4 de diciembre de 2026 en Cencalli: Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, dentro del Complejo Cultural Los Pinos. El último día se realizará la premiación y los platillos estarán a la venta para el público.