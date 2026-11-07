Karol G abrirá su restaurante en CDMX por tiempo limitado: ¿Cuándo y cómo reservar?

‘La Bichota’ no sólo traerá su música a la CDMX con sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, sino que también compartirá un pedazo de Colombia a través de su gastronomía. Karol G trasladará parte de la propuesta culinaria de su restaurante Carolina, ubicado en Medellín, para ofrecer una experiencia que combinará los sabores tradicionales de su país con especialidades de la cocina mexicana.

La cantante colombiana, conocida por éxitos como Provenza y Mañana será bonito, incursionó en el negocio de los restaurantes en diciembre de 2024, cuando inauguró 3 establecimientos en Medellín, su ciudad natal. Ahora, llevará parte de la gastronomía de Carolina a México mediante una colaboración temporal con Animal, ubicado en Paseo de la Reforma.

La experiencia tendrá una duración de 3 días y contará con platillos colombianos, coctelería especial y algunas de las preparaciones más representativas del restaurante Animal.

¿Dónde estará el restaurante temporal de Karol G en CDMX?

La colaboración entre Carolina Territorios y Animal se realizará en Animal St. Regis, ubicado en Paseo de la Reforma 439, colonia Cuauhtémoc, dentro del hotel The St. Regis Mexico City.

El establecimiento ofrecerá la experiencia gastronómica durante 3 días, con los siguientes horarios:

Viernes 13 de noviembre : de 12:00 a 2:00 horas del día siguiente.

: de 12:00 a 2:00 horas del día siguiente. Sábado 14 de noviembre : de 12:00 a 2:00 horas del día siguiente.

: de 12:00 a 2:00 horas del día siguiente. Domingo 15 de noviembre: de 12:00 a 00:00 horas.

Para asistir será necesario realizar una reservación mediante la página de OpenTable, con un costo de mil 800 pesos por mesa, independientemente del número de comensales. La cantidad se aplicará como crédito al consumo de alimentos y bebidas, por lo que no representa una cuota adicional de entrada.

La colaboración tendrá el formato de un restaurante temporal o pop-up, por lo que Carolina Territorios no abrirá una sucursal permanente en la CDMX. Esta experiencia gastronómica también se realizó en Monterrey.

¿Qué platillos colombianos ofrecerá el restaurante temporal de Karol G en la CDMX?

El menú del restaurante de Karol G combinará platillos tradicionales de Colombia con algunas de las especialidades más representativas de Animal, para ofrecer una experiencia gastronómica que reunirá los sabores de ambos países.

El chef colombiano Emilio Valencia, encargado del menú de Carolina, llevará a la CDMX 3 de sus especialidades. Entre ellas destaca la Posta Cartagenera, un platillo de carne que se cocina lentamente durante 14 horas y se sirve con puré de tamarindo, vegetales rostizados y suero costeño.

De igual forma, los comensales podrán disfrutar del Cucayo de Pollo, una preparación de arroz con pollo, chorizo a la brasa y plátano maduro, así como de la Lulada de Pesca Blanca, elaborada con pescado a la plancha, salsa de lulo, cremoso de papa, caviar y toronja.

Por su parte, el restaurante Animal incorporará algunos de sus platillos característicos, como los tacos de rib eye con salsa de chiltepín, Taco Animal de papada de cerdo, Spicy Tuna Roll y Rib Eye Salvaje.

La experiencia también incluirá una selección de cocteles especiales, entre los que destacan Chellita Sunrise, Paloma Karol G, Passiflora Margarita, Marimba e Ivonny Bonita.

¿Cómo nació Carolina, el restaurante que Karol G inauguró en Medellín?

El restaurante Carolina abrió sus puertas en diciembre de 2024, cuando Karol G inauguró 3 establecimientos de gastronomía y entretenimiento en Provenza, una de las zonas más populares de Medellín.

Los establecimientos fueron Carolina, un restaurante de alta cocina colombiana; Provenza, con una propuesta gastronómica inspirada en los gustos y viajes internacionales de la intérprete de Mi ex tenía razón; y El Callejón del Gato, una discoteca dedicada al reguetón.

El nombre de Carolina hace referencia a la cantante, cuyo nombre completo es Carolina Giraldo Navarro. El restaurante está inspirado en la cultura caribeña de las décadas de 1950 y 1960, con una decoración colorida, música salsa y platillos tradicionales colombianos preparados con técnicas modernas.

Posteriormente, Carolina dio el salto internacional con Carolina Territorios, una iniciativa que lleva los sabores de su restaurante en Medellín a otras ciudades del mundo mediante colaboraciones con establecimientos locales.

Uno de sus antecedentes ocurrió a principios de octubre de 2026 en Miami, Estados Unidos, donde Carolina Territorios colaboró con el restaurante Casadonna para ofrecer una cena de 4 tiempos que combinó la cocina colombiana e italiana.

Ahora, Carolina Territorios llegará a la CDMX de la mano de Animal, donde los comensales podrán disfrutar de los sabores colombianos del restaurante de Karol G, mientras ‘La Bichota’ pone a bailar a sus seguidores en el Estadio GNP Seguros.