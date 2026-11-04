Platillo Solidario llega con helados y mariscos: Fechas, restaurantes y cómo donar tu consumo a MSF

Este año se sumaron a Platillo Solidario restaurantes de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. (Foto: Cortesía/Imagen generada con IA Gemini/Pexels)

¿Sabías que ir a tu restaurante favorito y disfrutar de un brunch, una comida e incluso un postre podría ayudar a financiar las actividades de Médicos Sin Fronteras? Esto es posible durante todo noviembre y hasta mediados de diciembre.

Esto se debe a Platillo Solidario, una campaña realizada por la organización internacional con el apoyo de diferentes restaurantes de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz.

Este año se sumaron establecimientos icónicos, como el Café de Tacuba, restaurante histórico de la capital, e incluso lugares reconocidos por la Guía Michelin con una estrella, como Masala y Maíz.

¿Qué es Platillo Solidario de Médicos Sin Fronteras?

Platillo Solidario es una campaña que se realiza anualmente desde hace cuatro años. A través de ella, los restaurantes desarrollan propuestas especiales para sus menús con el objetivo de donar parcial o totalmente el dinero recaudado por esos platillos.

El dinero obtenido de la venta de los alimentos ayuda a financiar el envío de medicamentos y vacunas, así como a costear el trabajo de los médicos que se encuentran en primera línea para ayudar a quienes lo necesitan.

Médicos Sin Fronteras se encarga de asistir a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, enfermedades olvidadas y desastres naturales, así como a quienes se encuentran en situaciones vulnerables.

Con Platillo Solidario se dona el dinero recaudado de la venta de platillos a Médicos Sin Fronteras. (Foto: Cortesía) (FERNANDA PAYAN)

“Se trata de transformar un gesto cotidiano en un acto de solidaridad. A través de esta iniciativa, el sector restaurantero y sus clientes se convierten en parte de una red que hace que la acción humanitaria llegue”, explicó Médicos Sin Fronteras durante el lanzamiento de su campaña.

La organización afirma que, a través de una acción tan sencilla como acudir a un restaurante y pedir alguno de los platillos incluidos en Platillo Solidario, las personas pueden demostrarles a quienes necesitan ayuda “que no están solos, que hay una sociedad que no es indiferente ante el dolor ajeno”.

Cada año ha aumentado la participación. En la primera edición se sumaron siete restaurantes, con una recaudación de 164 mil 917 pesos; para la tercera, la cifra llegó a 44 establecimientos participantes y 479 mil 508 pesos recaudados. Este año se podría romper un nuevo récord.

¿Cómo participar en Platillo Solidario de Médicos Sin Fronteras? Fechas y dinámica

Platillo Solidario está disponible durante todo noviembre y hasta el 15 de diciembre, por lo que tienes tiempo para visitar uno o varios de los establecimientos que participan en esta edición. Cada restaurante tiene su propio plato que entra dentro de la iniciativa, por lo que son diferentes en cada lugar.

Algunas de las opciones son enchiladas, esquites, pozole verde, estofado de res, chimichanga de mariscos, chamorro braseado, milanesa de pollo napolitana, hotcakes e incluso tamales de cochinita pibil.

La recomendación especial de Médicos Sin Fronteras es hacer una ruta gastronómica, ya que en Platillo Solidario también participan negocios de postres, como Helados Carmela; panaderías, como L’ Pan, e incluso lugares de snacks, como Papa Guapa.

Para participar, solo debes ingresar a la página de Médicos Sin Fronteras y revisar qué restaurantes forman parte de Platillo Solidario, así como cuál es la propuesta que se incluye en la campaña.

Después, solo debes disfrutar de la comida y pagar, ya que los restaurantes se encargarán de donar el dinero recaudado a Médicos Sin Fronteras. Así, ayudar a financiar las actividades de la organización es más sencillo y delicioso de lo que parece.

¿Cuáles son los restaurantes participantes de Platillo Solidario?

En la Ciudad de México participan 31 restaurantes diferentes en la iniciativa. A continuación, te dejamos la lista completa, así como las propuestas que forman parte de Platillo Solidario.

Además de los establecimientos de la capital, a la campaña se sumaron otros restaurantes de Nuevo León, Jalisco y Veracruz, los cuales puedes consultar en la página oficial de Platillo Solidario de Médicos Sin Fronteras.