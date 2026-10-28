Arroz frito con carne wagyu en una casona de 100 años: Así es Catch, el restaurante de NY que llegó a Reforma

En el restaurante Catch de la CDMX puedes probar diferentes platillos preparados con finos cortes de carne. (Foto: Cortesía, restaurante Catch)

El paso del tiempo y la construcción de grandes rascacielos cambiaron el paisaje de Paseo de la Reforma a lo largo de los últimos 100 años. Sin embargo, entre sus edificios modernos todavía sobrevive una casona que alguna vez fue el hogar de una familia de empresarios y que ahora alberga Catch, un restaurante originario de Nueva York que encontró en esta antigua residencia un espacio para establecer su primera sucursal en nuestro país.

La marca, fundada en 2011 en el distrito de Manhattan, llegó a la capital el pasado 4 de septiembre con una propuesta gastronómica que busca cautivar a sus comensales con preparaciones inspiradas en la cocina japonesa.

Entre sus especialidades destaca el arroz frito con wagyu australiano, que combina la suavidad de la carne con salchicha china bien dorada, huevo, hongos y vegetales salteados, todo servido en un plato de piedra que conserva el calor de la preparación hasta el último bocado.

Al frente de la cocina se encuentra Mario Pérez, chef ejecutivo de Catch, quien desarrolló parte de su trayectoria profesional en restaurantes de comida mexicana. Su incorporación al proyecto representa una nueva etapa en su carrera, en la que trabaja con ingredientes provenientes de distintas partes del mundo, especialmente pescados, mariscos y cortes de carne.

¿Cómo es la casona de Catch y cuál es su historia?

Mucho antes de convertirse en restaurante, el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma 245 fue una residencia de la familia Guichard. La casa fue construida alrededor de 1920 para José Graciano Guichard de la Concha, hijo del empresario de origen francés Gracien Guichard, quien estuvo vinculado con compañías como la Compañía Industrial de Orizaba, la Fábrica de Papel San Rafael y el Banco Nacional de México. La propiedad se edificó con motivo de su matrimonio con Madeleine Martin.

El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Martínez del Collado y del ingeniero F. E. Aramburu, quienes desarrollaron una residencia de estilo neocolonial. La propiedad conservó su uso residencial hasta 1999 y posteriormente atravesó distintas remodelaciones, entre ellas la incorporación de un tercer nivel.

En abril de 2013, la casona fue incluida en el catálogo de inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad de México, debido a su importancia arquitectónica e histórica. Tres años después, la casona fue acondicionada para albergar las oficinas de Invex Infraestructura.

Con la apertura de Catch, la casona conserva sus elementos arquitectónicos de estilo neocolonial, que ahora se combinan con una decoración contemporánea.

Restaurante Catch Interior del restaurante Catch ubicado en Paseo de la Reforma (Foto: Vladimir Fernández)

¿Cómo es el restaurante Catch en Paseo de la Reforma?

Al entrar, uno de los primeros lugares que encontrarás es el jardín, con mesas distribuidas bajo sombrillas de rayas verdes y blancas, rodeadas de plantas con el fin de crear un ambiente de tranquilidad. En el patio destaca la fuente ornamental de piedra, decorada con azulejos azules y blancos.

A unos pasos se encuentra una barra de coctelería donde se preparan bebidas como el Makrut Lime Spritz, una opción sin alcohol que combina jarabe de lima kaffir, jugo de toronja, limón y agua mineral, ideal para disfrutar durante una tarde calurosa.

El comedor principal se encuentra en la planta alta, donde los sillones tapizados en tonos crema, las mesas de madera y las lámparas colgantes con flecos oscuros se combinan con los textiles de franjas rosadas y blancas que decoran el techo.

Los amplios ventanales dejan entrar la luz natural, que ilumina los ladrillos rojizos y mosaicos decorativos del piso, como si el pasado y el presente de la casona se encontraran en cada rincón del restaurante.

Para quienes prefieren contemplar Paseo de la Reforma, el restaurante también cuenta con una terraza al aire libre, cuyas mesas se distribuyen alrededor de los detalles de cantera que adornan el palco de la casona.

El restaurante Catch en Paseo de la Reforma se especializa servir platillos de mariscos, pescados y cortes de carne. (Foto: Cortesía, restaurante Catch)

¿Qué platillos puedes disfrutar en el restaurante Catch?

La carta del CATCH Mexico City ofrece una variedad de pescados, mariscos, sushi y cortes de carne, con preparaciones que destacan por sus combinaciones de sabores y texturas. Entre sus especialidades se encuentran los rollos de atún picante, el sashimi, las pastas cremosas y los distintos platillos preparados con carne wagyu.

Para abrir el apetito, se puede comenzar con el sashimi trufado, que son finas láminas de atún de aleta azul y hamachi, acompañadas de una salsa japonesa de cítricos con un toque picante, puré de trufa negra y caviar Golden Osetra.

Otra alternativa es el Hellfire Roll, un rollo de atún picante con pera y vinagre balsámico, que combina sabores picantes, dulces y ácidos.

Entre los platos fuertes destaca el Hot Stone Wagyu Fried Rice, cuyos ingredientes se mezclan frente al comensal sobre un plato de piedra caliente al llegar a la mesa. La combinación de sabores del arroz frito, el wagyu australiano, la salchicha china de cerdo bien dorada, el huevo, los hongos shiitake y los vegetales salteados hará que quieras dejar el plato vacío y, posiblemente, con ganas de pedir otra porción.

El arroz con carne wagyu del restaurante Catch, tras la mezcla de ingredientes. (Foto: Vladimir Fernández)

Para quienes prefieren los pescados y mariscos, la carta incluye branzino a las hierbas, acompañado de arroz basmati cremoso con vegetales. Otra opción es el salmón con puré de habas y aceite de menta.

Para endulzar la experiencia en la antigua casona, se encuentra el pastel de chocolate Hit Me, elaborado con capas de brownie y helado de dulce de leche, bañadas sobre la mesa con una salsa de chocolate líquido.

En la parte superior se encuentra una cubierta de chocolate que, al romperse, deja que el helado se expanda alrededor del pastel, una presentación que te hará agua la boca antes de probar el primer bocado.

El pastel de chocolate del restaurante Catch en la CDMX. (Foto: Vladimir Fernández)

¿Quién es Mario Pérez, chef ejecutivo de Catch?

La cocina de Catch México está encabezada por Mario Pérez, un chef con experiencia en algunos de los restaurantes más reconocidos de México y el extranjero.

Mario Pérez pasó por las cocinas de restaurantes como Quintonil, Nicos y Rosetta, además de realizar prácticas profesionales en Central, ubicado en Lima, Perú.

De igual forma, fue chef corporativo de Grupo Contramar, puesto que anteriormente desempeñó Mariana Villegas, actual propietaria del restaurante Lina.

Aunque manifestó una especial preferencia por la cocina mexicana, su interés por las técnicas culinarias de Japón influyó en su incorporación al proyecto. En particular, destacó el tratamiento que los cocineros japoneses dan a los pescados, desde su selección hasta las distintas formas de preparación.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Catch?

El consumo promedio estimado en Catch es de entre mil 200 y mil 800 pesos por persona, si se considera una entrada, un plato fuerte y una bebida.

Para tener una referencia del gasto, una comida de 3 tiempos compuesta por una entrada de sashimi trufado, un arroz frito con wagyu australiano y un pastel de chocolate Hit Me, acompañada de una bebida sin alcohol, tendría un costo aproximado de mil 700 pesos por persona.

A continuación, te presentamos un listado más detallado de los precios del menú de Catch.

Entradas, sashimi y ensaladas

Nigiri

Rollos de sushi y pastas

Cortes de carne y arroz

Pescados y mariscos

Postres

Una de las experiencias más exclusivas de Catch es el Wagyu Hot Rock, que permite degustar 3 variedades de los cortes más finos de carne japonesa: Furano, Takamori y Kobe A5. La degustación incluye 14 gramos de cada corte y tiene un precio de mil 400 pesos por persona.

¿Dónde está Catch y cuáles son sus horarios?

Catch se encuentra en Paseo de la Reforma 245, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, entre las calles Río Lerma y Río Rhin, a escasos metros de las oficinas de la Bolsa de Valores de México.

El restaurante abre de lunes a sábado de 13:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos opera de 13:00 a 22:00 horas.

Así, la llegada de Catch no solo incorpora una nueva propuesta de gastronomía internacional a una de las principales avenidas de la CDMX, sino que también permite descubrir el interior de una antigua residencia que sobrevivió a más de un siglo de transformaciones urbanas en la capital.