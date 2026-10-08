El rincón de Reforma donde encuentras maridajes de croissants y cafés

Los maridajes de La Haute Croissanterie y Nespresso combinan recetas de pastelería francesa con bebidas de café diseñadas para complementar sus sabores. Foto: Nayeli Reyes Castro.

Es una fría mañana de octubre, vas caminando por una avenida con un estilo que te hace sentir en alguna rue de París. De pronto, en una esquina encuentras tu obsesión —y quizá la de Porfirio Díaz—: un café con un croissant. No es una combinación aleatoria, es un maridaje exacto: cada uno de los sabores de ese pan empata a la perfección los de esa taza.

Hay una compulsión que llevamos a la mesa por igual franceses y mexicanos: el hábito del café con pan.

Si Porfirio Díaz amaba tanto este esponjoso placer como nosotros, no lo sabemos, pero es conocida su afición por la gastronomía, en especial la francesa: el día que estalló la Revolución, la noticia lo encontró desayunando en el restaurante del Hotel Gèneve, famoso por su menú internacional. También se dice que antes de abandonar México y exiliarse a Francia, el presidente caído tomó café con leche en el Gran Café La Parroquia.

Los maridajes de La Haute Croissanterie y Nespresso combinan recetas de pastelería francesa con bebidas de café diseñadas para complementar sus sabores. Foto: Nayeli Reyes Castro.

Durante el Porfiriato prosperó la panadería francesa en México —ahí tenemos al bolillo, nieto de la baguette— y hasta el chef francés Sylvain Dumont hizo el banquete del Centenario de la Independencia (1910) en Palacio Nacional.

Un bocado de esa influencia nos sigue alcanzando cuando hablamos de pan, cuyo antojo sube como la espuma de un capuchino siempre que hace frío.

Para abonar a la locura por el pan, acaba de lanzarse una experiencia llamada Please Disturb, de La Haute Croissanterie x Nespresso, que se inspira en el tradicional ritual francés del café-croissant. Son tres maridajes pensados por expertos y los puedes saborear en Ciudad de México.

¿Dónde y cuando probar los maridajes de croissant con café?

Se trata de una edición limitada, disponible solo del 8 de octubre al 15 de diciembre de 2026.

Aunque fue pensado como un servicio in-room dining en las habitaciones o suites de 20 hoteles Sofitel alrededor del mundo —incluyendo Sofitel Mexico City Reforma— también puede disfrutarse en el Sofitel Café, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 297.

El Coffee-Choco Exotic Croissant, creado en México por el chef pastelero Mauro Montes, combina crema diplomática, praliné de avellana, ganache de café y chocolate oscuro, ralladura de naranja y gel de maracuyá. Se acompaña de un ristretto con chocolate, leche de avena y pimienta de Sichuan. Foto: Nayeli Reyes Castro.

Así son los tres maridajes de café con croissant en Café Sofitel

En las recetas de café, creadas por Sacha Wittorski, Coffee Expertise & Mixology Specialist de Nespresso, se pueden encontrar sabores como capuccino mousse brûlée, espresso tonic y chocolate.

Mientras que los croissants vienen de la chispa creativa de los chefs de La Haute Croissanterie, una iniciativa lanzada en 2025 que enzalza el arte de la pastelería francesa. La base se hace con la receta tradicional, mantequilla pura e ingredientes frescos y de temporada.

Destaca el Coffee-Choco Exotic Croissant, creado en México por Mauro Montes, chef pastelero de Sofitel Mexico City Reforma y chef Embajador de La Haute Croissanterie. Contiene crema diplomática, praliné de avellana, ralladura de naranja, ganache de café y chocolate oscuro y gel de maracuyá.

La experiencia Please Disturb estará disponible del 8 de octubre al 15 de diciembre de 2026 en Sofitel Café, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Foto: Cortesía.

También ofrecen el Crispy Honey Cream Croissant, inspirado en el clásico crème brûlée de la pastelería francesa, con gel y crema de miel, almendra y ralladura de naranja.

Así como el Paris-Brest Croissant, relleno de crema diplomática de praliné de avellana, avellanas y almendras tostadas, azúcar glass, ganache de chocolate oscuro en su interior y gel de maracuyá para balancear la riqueza del pan con acidez.

Cada opción está pensada para un tipo distinto de paladar:

Indulgente: Amante de consentirse, descansar hasta tarde y disfrutar de mañanas tranquilas.

Amante de consentirse, descansar hasta tarde y disfrutar de mañanas tranquilas. Espontáneo: Abierto a la intuición, se deja llevar y disfruta de planes inesperados.

Abierto a la intuición, se deja llevar y disfruta de planes inesperados. Explorador: En busca de aventuras, innovación y combinaciones audaces.

Sin embargo, si no tienes llenadera para el postre, es posible que decidas ser los tres.