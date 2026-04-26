¿A qué se dedica la tataranieta de Porfirio Díaz? ‘No soy tiktoker, no hay herencias, somos clasemedieros’

Porfirio Díaz solía desayunar en el Hotel Gèneve y, según la voz popular, almorzó en Gran Café La Parroquia antes de abandonar México rumbo al exilio en Francia. Allá creció parte de su descendencia, la cual luego regresó al país en los años 30 y ahora sigue sus pasos hasta en Tik Tok y hasta de vuelta en el Gèneve.

Desde hace varios meses, Gabriela Bernal Pfennich ha sumado popularidad en redes sociales al hablar de su parentezco con Porfirio Díaz y sus anécdotas familiares, como la de la tía que se ajdudicó “ilegalmente” las condecoraciones del general, cuando los demás querían donarlas para su exhibición en el Castillo de Chapultepec.

“Soy descendiente de Porfirio Díaz (...) en línea directa”, explica Bernal Pfennich en uno de sus clips más populares.

¿Quién es Gabriela Bernal Pfennich, tataranieta de Porfirio Díaz?

El expresidente de México tuvo 8 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta: Amada Díaz Quiñones, hija de Rafaela Quiñones; así como Luz Aurora Díaz y Porfirio Díaz Ortega, a quienes tuvo con su esposa Delfina Ortega. Esta última es la línea que conecta con Gabriela.

“Entonces es Porfirio Díaz, luego es su hijo Porfirio Díaz, luego es mi bisabuelo Manuel, luego es mi abuela Eugenia, luego mi mamá y luego yo. (...) La verdad sí estamos muy orgullosos. Toda la familia de ser descendientes de Porfirio Díaz”, expresó en uno de sus videos.

La vida de Porfirio Díaz es retomada en producciones como 'Revolución'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Cuartoscuro)

El ingeniero Manuel Díaz Raigosa —hijo del general Porfirio Díaz Ortega y de Luisa Raigosa de Díaz— nació en Francia, durante el exilio y regresó a México en 1936. Fue el último nieto del expresidente y murió en 2011 en Morelos. Su hija es María Eugenia Díaz Gastine.

Bernal Pfennich aclaró por qué ella ya no lleva el apellido: “Mi abuela es Díaz, mi mamá es Díaz. Por lógica, aquí cómo se manejan los apellidos en México, pues a mi mamá le tocó el apellido en segundo lugar. A mí ya me ya no me tocó (...) Obviamente eso no quita que Porfirio Díaz sea mi tatarabuelo”.

Los descendientes optaron por mantener su parentezco en bajo perfil: “Todas esas generaciones no la tuvieron fácil en México a la hora de comentar que eran familiares de Porfirio Díaz. Preferían, obviamente, no decirlo, no se recibía de la mejor manera (...) La familia lo evitaba y sigue evitando muchas veces todavía”.

De acuerdo con Gaby, cada integrante de la familia tiene sus propios proyectos: “No hay herencias (...) No tenemos millones. No somos ricos. Somos clase medieros, la mayoría somos clase media. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo normal (...) No soy tiktoker, me encantaría decirles que me dedico a esto, pero no. Tengo un trabajo normal”.

¿En qué trabaja Gabriela Bernal Pfennich, tataranieta de Porfirio Díaz?

Gabriela Bernal Pfennich nació en la Ciudad de México, es una profesional de la comunicación con experiencia en televisión, producción de contenido y estrategias digitales. Actualmente trabaja como Content Manager en NIUMEDIA NETWORKS.

En su perfil profesional de LinkedIn detalla que previamente fue jefa de comunicación en Zermat USA, donde lideró estrategias de comunicación y marketing digital.

Su carrera también incluye experiencia como coordinadora de contenido en HBO Latin America, para el programa Chumel con Chumel Torres; así como participación en proyectos de Comedy Central y MTV Networks, donde trabajó en producción, redacción y curaduría de contenido.

Además, ella está estudiando para ser sommelier y tiene un proyecto dedicado al vino: una página de Instagram llamada @super_tasters; además, es pintora al oleo: “Esa soy yo. Todos somos gente supernormal“.

Sobre el patrimonio histórico, Bernal Pfennich aseguró que la familia ha optado por ponerlo a disposición pública: “La familia ha donado absolutamente todo… cada cosa que hemos tenido de Porfirio Díaz ha sido donada para estudios, investigaciones y para el saber de todos”.

La figura de Porfirio Díaz es una de las más polémicas en la historia mexicana. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

Los descendientes de Porfirio Díaz se reúnen cada año

Hace unos años, los descendientes del expresdente crearon la Asociación de Descendientes del Gral. Porfirio Díaz Mori A.C., la cual agrupa a varias generaciones y se encarga de preservar la memoria histórica, el cuidado de la tumba y la organización de actividades conmemorativas.

De acuerdo con Fernando Aguirre, autor del documental Porfirio Díaz: Tan lejos de México, tan cerca de los Campos Elíseos, los Díaz volvieron a México después de la década de los 30, gracias a una amnistía de Lázaro Cárdenas para exiliados y se distribuyeron por varios estados, lejos de la política; sin embargo, cada año se reúnen el 2 de julio para conmemorar su aniversario luctuoso.

En dicha asociación han estado María Eugenia Díaz Gastine, abuela de Gaby; así como Ignacio Díaz Bossero, hijo de Ignacio Díaz Raygosa.

La tataranieta del expresidente aseguró que la familia mantiene contacto constante: “Somos aprox 300 descendientes un poquito más. Nos vemos una vez al año en una celebración familiar. Casi todas las líneas familiares están bien checadas. Estamos al pendiente unos de los otros”.

Bernal Pfennich publicó en 2025 un video de una de las reuniones de descendientes, en el Hotel Genéve de Reforma (CDMX) que frecuentó en vida Porfirio Díaz: “Nos anima un interés especial por hacer un esfuerzo a fin de analizar y entender algo más del legado del expresidente de México”.

Porfirio Díaz murió en el exilio. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

Porfirio Díaz murió en París en 1915 y sus restos permanecen en el cementerio de Montparnasse, Francia. Sobre este tema, la tataranieta explicó que la familia se hace cargo de su tumba y no considera la repatriación en este momento por el uso de su figura con ciertos fines o el riesgo de vandalización.

“Ese fue su último deseo: regresar a México (...) La postura de mi familia ha sido muy tajante con el hecho de regresar los restos: en el México actual no estamos preparados (...) Nuestra obligación principal es mantener a Porfirio Díaz seguro”, concluyó.