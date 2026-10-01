‘Nadie puede platicar’: Así es Ave María, restaurante donde un cliente se quejó por la música de mariachi

Además de su menú para comidas, Ave María tiene un buffet para el desayuno que se puede encontrar los fines de semana. (Foto: Pexels)

Disfrutar de platillos de la cocina mexicana, como el pollo con mole o los tacos de chapulines, mientras músicos interpretan melodías en vivo es una experiencia que se puede vivir en el restaurante Ave María.

Ubicado en Coyoacán, el establecimiento cuenta con una carta variada en la que se encuentran clásicos de la gastronomía mexicana y propuestas de la cocina internacional, en especial de la italiana.

Y aunque muchas personas disfrutan de la música en vivo de Ave María, no es para todos. Así quedó demostrado recientemente, cuando un comensal se viralizó después de quejarse por el volumen al que tocaban los mariachis.

¿Qué pasó con ‘Lord Mariachi’ en Ave María?

En el video que se viralizó en redes sociales se muestra a un hombre molesto mientras discute con uno de los colaboradores de Ave María. Cerca de la mesa, los mariachis permanecen de pie, sin tocar sus instrumentos.

El hombre argumentó que el espacio era demasiado pequeño para los músicos, lo que hacía que percibiera el volumen mucho más alto, por lo que manifestó su inconformidad.

“Por favor, contéstame la pregunta. ¿Se te hace agradable y correcto que un mariachi toque aquí, en un lugar más chico, y que nadie pueda platicar? ¿Se te hace agradable? ¿Sí o no?”, dice el comensal en un video compartido en redes sociales.

Aunque la música ya había parado, el hombre levantó la voz para pedirle al colaborador una respuesta. El trabajador únicamente le indicó que la música en vivo forma parte de la experiencia del restaurante. “Yo nunca había visto este estilo y vengo mucho”, respondió el hombre.

Dado que el comensal continuaba con la queja por el volumen de la música de mariachi y porque, según relató, le habían tocado la trompeta cerca del oído, el trabajador de Ave María le indicó que, si el concepto del establecimiento no era de su agrado, podía evitar acudir: “Es su decisión entrar o no entrar, este es el estilo del restaurante”, respondió el colaborador.

El comensal se mostró molesto debido a que el trabajador defendió a los músicos y no tomó su opinión como esperaba, por lo cual únicamente comentó: “Dale, gracias”.

Aunque en redes sociales algunas personas coincidieron en que la música en vivo era demasiado fuerte y le dieron la razón al hombre, otras aplaudieron la actitud del colaborador de Ave María y apodaron al comensal ‘Lord Mariachi’.

¿Cómo es Ave María, restaurante a donde fue ‘Lord Mariachi’?

Ave María es un restaurante popular ubicado en el centro de la alcaldía Coyoacán. El negocio fue fundado por una familia, que eligió el nombre de ‘Ave María’ debido a que se percató de que en el arco del zaguán principal del local está grabada esta leyenda en las piedras de cantera, de acuerdo con su sitio web.

Antes de llegar a la fachada con piedras de cantera, Ave María cuenta con varias mesas en el exterior, donde los comensales pueden comer al aire libre mientras disfrutan de la vista hacia el Jardín Centenario y la icónica Fuente de los Coyotes.

Dentro del restaurante hay un salón principal para comer, así como un patio lleno de color. La pared del fondo es rosa mexicano y sobre ella se encuentran plantas que se integran a la decoración y le dan vida al lugar.

No obstante, uno de los elementos que más llama la atención es el árbol que se encuentra al fondo, pues fue cubierto con luces que iluminan la velada de quienes acuden a cenar.

Al centro del patio, entre las mesas, se puede ver una fuente hecha con cemento. Mientras que, al elevar la vista, se encuentran rebozos y papel picado de colores que complementan la decoración.

Además, el lugar se renta para eventos especiales. El jardín y el salón de los espejos pueden utilizarse para comidas de hasta 35 personas, para las cuales se debe hacer una reservación previa.

Buffet y cocina internacional: ¿Cuánto cuesta comer en Ave María?

Ave María tiene un menú con opciones para las personas que disfrutan de la gastronomía mexicana, así como para quienes prefieren propuestas internacionales, en especial de la cocina italiana.

Se pueden encontrar platillos como pollo con mole, aguachile de salmón, tuétano de res, escamoles, gusano de maguey, carne en su jugo y chiles rellenos. También hay hamburguesas, pastas y pizzas artesanales.

Para complementar los platillos se pueden ordenar guarniciones como arroz rojo, frijoles charros y guacamole. Para quienes desean salir de la rutina también hay espárragos y papas al horno.

Los precios van de los 140 pesos por sopas, tostadas veganas o entradas sencillas a los 670 pesos por cortes de carne individuales. No obstante, existen opciones de entradas más costosas, como el gusano de maguey, por 830 pesos, y platos para compartir, como la parrillada Ave María, por 2 mil 200 pesos.

El rango de costos por categoría en el menú es el siguiente:

Sopas y cremas: De 140 pesos (sopa de verduras) a 210 pesos (jugo de carne con camarón).

De 140 pesos (sopa de verduras) a 210 pesos (jugo de carne con camarón). Ensaladas: De 165 pesos (ensalada César sencilla) a 290 pesos (aguacate con salmón ahumado).

De 165 pesos (ensalada César sencilla) a 290 pesos (aguacate con salmón ahumado). Botanas y entradas: De 180 pesos (cazuela de queso con chistorra) a 830 pesos (gusano de maguey).

De 180 pesos (cazuela de queso con chistorra) a 830 pesos (gusano de maguey). Pastas y platillos veganos: De 140 pesos (tostadas veganas) a 450 pesos (espagueti de mariscos).

De 140 pesos (tostadas veganas) a 450 pesos (espagueti de mariscos). Pizzas artesanales: De 310 pesos (Margarita, Pepperoni, 4 Quesos) a 395 pesos (Pizza Ave María).

De 310 pesos (Margarita, Pepperoni, 4 Quesos) a 395 pesos (Pizza Ave María). Especialidades mexicanas y aves: De 295 pesos (chile relleno de 4 quesos) a 420 pesos (pollo parmesano).

De 295 pesos (chile relleno de 4 quesos) a 420 pesos (pollo parmesano). Pescados y mariscos: De 460 pesos (salmón a la parrilla) a 640 pesos (róbalo con mariscos).

De 460 pesos (salmón a la parrilla) a 640 pesos (róbalo con mariscos). Cortes de carne individuales: De 295 pesos (hamburguesa de arrachera) a 670 pesos (rib eye a la parrilla).

De 295 pesos (hamburguesa de arrachera) a 670 pesos (rib eye a la parrilla). Opciones para compartir: De 920 pesos (filete Chateaubriand para 2 personas) a 2 mil 200 pesos (parrillada Ave María).

Además, los fines de semana cuentan con buffet de desayunos, el cual cuesta 360 pesos para adultos y 260 pesos para niños.

¿En dónde está Ave María, a donde fue ‘Lord Mariachi’?

Ave María se encuentra en Parque Centenario número 10, Coyoacán, Ciudad de México. El horario es de domingo a jueves de 9:00 de la mañana a 12:00 de la noche, mientras que viernes y sábado el cierre es a la 1:00 de la madrugada.