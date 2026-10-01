‘Los diarios de la boticaria’: ¿Por qué Jinshi no aparece en la tercera temporada?

Jinshi y Maomao son protagonistas del anime 'Los diarios de la boticaria', que estrena su tercera temporada en octubre.

¿Y ahora qué misterios tendrá que resolver Maomao, la querida protagonista de Los diarios de la boticaria? La tercera temporada de este anime se estrena este viernes 2 de octubre y la historia continuará tras cambios importantes en el imperio, como la desaparición de la concubina Loulan y el fin del clan Shi del que era parte.

Otro de los grandes cambios en Los diarios de la boticaria, historia escrita por Natsu Hyuuga, será la ausencia de Jinshi, conocido en el palacio interior como “el eunuco más hermoso” de la corte.

Jinshi, quien es protagonista de la historia junto con la joven boticaria Maomao, llama la atención de las concubinas de todos los rangos y de las doncellas del imperio por su belleza descrita como celestial, y tiene un papel importante en el harén del emperador.

Jinshi es uno de los personajes principales del anime 'Los diarios de la boticaria'. (Crunchyroll)

Sin embargo, al finalizar la temporada 2 de Los diarios de la boticaria, queda claro que Jinshi no volverá para la nueva entrega. ¿Por qué sucede esto?

¿De qué trata la temporada 3 de Los Diarios de la Boticaria?

En las primera temporada de Los diarios de la boticaria conocemos a Maomao, una joven que vive con su padrastro, quien es médico, en el Barrio Rojo conocido por ser un espacio donde hay casas de cortesanas.

Al llegar al Palacio Interior por una serie de eventos, Maomao intenta pasar desapercibida y cumplir su papel como sirvienta, pero su curiosidad y sus conocimientos en medicinas y hierbas la llevan a escalar de posición. Es así que, a lo largo de los capítulos, resuelve diversos misterios junto a Jinshi, el eunuco bello que tiene a su cargo atender a todas las concubinas.

Tras la llegada de la nueva concubina Loulan, una serie de eventos misteriosos que se entrelazan llevan eventualmente al secuestro de Maomao, quien hacia el final de la segunda temporada convive con el Clan Shi, que ha conspirado contra el imperio.

Para esta tercera temporada de Los diarios de la boticaria, el papel de Jinshi cambia y tiene que asumir un nuevo rol mucho más importante.

Jinshi en el final de la temporada 2 del anime 'Los diarios de la boticaria'. (Crunchyroll)

Durante la rebelión del Clan Shi y la batalla del ejército imperial, ‘Jinshi’ revela su verdadera identidad como hermano menor del emperador. Es por ello que, de ahora en adelante, tendrá más responsabilidades.

En la tercera temporada veremos cómo se desenvuelve ‘Jinshi’ ahora como Ka Zuigetsu (que se traduciría como ‘Luna bendita’ aunque es referido como ‘Príncipe Luna’), su verdadero nombre.

Y aún quedan misterios para rato: al final de la segunda temporada, Loulan hace una importante advertencia al respecto de dificultades aún por venir, relacionadas con los cultivos.

Jinshi y Maomao en el opening de 'Los diarios de la boticaria'. (Crunchyroll)

En la temporada tres de Los diarios de la boticaria, el imperio tendrá que lidiar con una plaga en los cultivos que podría causar estragos en la alimentación de la población. A ello se suma la aparición de la dama blanca, una mujer misteriosa que parece tener poderes.

Además, cambia la dinámica entre Maomao, quien ahora ya no trabaja en el Palacio Interior y vuelve a la Casa Verdigris del Barrio Rojo, y el Príncipe Luna, antes conocido como Jinshi.

Esta temporada estará dividida en dos partes, con el estreno de la mitad de los capítulos en los estrenos de otoño de 2026 de Crunchyroll, mientras que la emisión de la parte 2 se prevé para abril de 2027. Sin embargo, como ‘intermedio’, se estrenará la película original Los diarios de la Boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida en diciembre en Japón.

A ello se suma que ya ‘se cocina’ la realización de una serie de live action de Los diarios de la boticaria, donde Maomao será interpretada por la actriz Mana Ashida.