El macromódulo se ubicará en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca, para que las personas tramiten su licencia de conducir permanente.

¡Acelerale por tu licencia de conducir permanente! Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se abrirá un macromódulo para realizar el trámite en la Magdalena Mixihuca.

El objetivo de la implementación de este módulo es para acelerar el trámite de la licencia permanente ante la alta demanda de los ciudadanos y de cara al cierre de la expedición en diciembre próximo.

El centro operará en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca, donde el personal de atención agilizará el trámite este mes.

Clara Brugada declaró que coordinarán esfuerzos con la Secretaría de Administración y Finanzas para obtener el documento.

La mandataria capitalina insistió que el programa de la licencia permanente en la CDMX ha sido un éxito. Además, la alta demanda de diciembre es parte del “comportamiento habitual entre la población”.

¿Dónde se encuentran los macromódulos para la licencia permanente en CDMX?

Actualmente hay cuatro macromódulos para la licencia de conducir permanente en la CDMX. Estas son sus ubicaciones:

Módulo San Andrés Tetepilco , en Andrés Molina Enriquez, colonia San Andrés Tetepilco, 09440, Iztapalapa.

, en Andrés Molina Enriquez, colonia San Andrés Tetepilco, 09440, Iztapalapa. Módulo Acoxpa , ubicado en Avenida Acoxpa número. 436, colonia Coapa, 04980, en Tlalpan.

, ubicado en Avenida Acoxpa número. 436, colonia Coapa, 04980, en Tlalpan. Módulo Universidad , en Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, 03310, en la alcaldía Benito Juárez.

, en Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, 03310, en la alcaldía Benito Juárez. Módulo ubicado en la Sala de Armas Magdalena Mixihuca, alcaldía Iztacalco.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en la CDMX

Para acudir a los marcomódulos y obtener la licencia de conducir permanente de la CDMX, deberás cumplir con estos requisitos:

Evaluación para primera vez y foráneo, en caso de que aplique, a través del sitio web de la licencia permanente de la CDMX.

Identificación oficial vigente con CURP, ya sea INE, pasaporte, cartilla del servicio militar o licencia digital.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México no mayor a tres meses o INE con domicilio completo.

Pago de derechos por mil 500 pesos.

Los horarios de atención son de 9:00 a 21:00 horas, incluyendo días festivos. Toma en cuenta que la fecha límite para tramitar la licencia permanente es el 31 de diciembre.