Clara Brugada anuncia 4 iniciativas de ley, un nuevo plantel de la UNAM y creación de la banca de la ciudad

Anunció que en 2027 continuará el programa de condonación de multas y recargos para la regulación del predial.

Al rendir su Segundo Informe de Resultados ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una serie de acciones para profundizar la transformación, entre ellas, la construcción de un nuevo complejo estudiantil en coordinación con la UNAM; la apertura de un banco financiero para la capital, más vivienda en renta para jóvenes, y albergues para personas en situación de calle, que se complementarán con el envío de cuatro iniciativas de reforma de ley.

En la esfera política, fue enfática al llamar a todas las fuerzas de esta ciudad a que en el próximo proceso electoral local compitan los proyectos y no los discursos de odio ni la violencia, frase que retumbó en el interior del Recinto y en el exterior del inmueble, donde miles de simpatizantes seguían cada frase de la mandataria capitalina.

Ante gobernadores de cuatro entidades de la República, representantes del Gobierno de México, legisladores capitalinos y federales, e integrantes de su Gabinete legal y ampliado, la mandataria capitalina afirmó que “la democracia significa escuchar, cumplir y responder por cada decisión y por cada peso de dinero público”.

En su discurso, que pronunció después de los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios del Congreso, Brugada Molina reconoció también en la tribuna la lucha del ex presidente Andrés Manuel López Obrador por consolidar la democracia, manifestó sentirse orgullosa de pertenecer a un movimiento que hizo realidad el sueño de generaciones: que una mujer encabece al país, y refrendó el compromiso de dar continuidad en la transformación de la capital.

“Tenemos resultados que presentar, con más desafíos que vencer y una ciudad de sueños, derechos, libertades y utopías que seguir construyendo”, afirmó al exponer que existe un avance del 82 por ciento en los 113 compromisos adquiridos al iniciar su gestión, por lo que reiteró su palabra empeñada con esta meta.

La jefa de Gobierno llegó al cruce de Eje Central y Donceles cerca de las 09:30 horas y de ahí avanzó a pie hasta el Recinto legislativo entre vítores, música, porras y algarabía. Al llegar a la casa de los diputados capitalinos se tomó el momento para saludar a las miles de personas que acudieron para refrendar su apoyo hacia ella y su gestión, con quienes también se tomó fotos.

Ya en la tribuna legislativa, calificó al Congreso de la capital como un espacio en el que confluyen pensamientos, distintos proyectos y un disentir sobre el rumbo de la ciudad y del país, factores que, indicó, consolidan la pluralidad de la democracia y afirmó que debe de prevalecer por encima el derecho del pueblo a decidir su destino sin amenazas ni presiones extranjeras.

En este sentido, y respecto al próximo proceso electoral, Brugada Molina dejó en claro que el gobierno capitalino no intervendrá en las elecciones, sino, por el contrario, honrará el legado de una larga lucha contra la compra de votos.

Ya luego de enumerar sus logros en estos dos años de gestión, la titular del Ejecutivo local hizo dos llamados: el primero, una convocatoria a todas las fuerzas políticas a un debate de altura, fructífero de ideas y propuestas, donde “evitemos las guerras sin sentido contra los ajolotes, el morado o las mentiras sobre las obras de agua o el predial”, y en la que puedan competir los proyectos de ciudad y no los insultos.

“Que compitan los proyectos de ciudad, no los insultos. Que hablen los argumentos, no las descalificaciones. Que prevalezca la verdad sobre la desinformación. La democracia no se fortalece cuando se grita más fuerte, sino cuando las ideas se elevan más alto. Tenemos la responsabilidad colectiva”, refirió.

Asimismo, exhortó a la construcción de un cerco sanitario contra los discursos de odio y contra la violencia, pues aseguró que la ruta es la paz y el camino a la democracia.

“Hagamos un cordón democrático contra la misoginia, el racismo, el clasismo y las pulsiones fascistas y autoritarias que vemos resurgir con el mundo. Que la Ciudad de México siga siendo baluarte de libertades”, culminó entre aplausos de los y las asistentes al Pleno de sesiones.

La mandataria local reiteró el más firme respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía nacional, la paz y la dignidad del país, pues aseveró que “ningún gobierno estatal puede aceptar injerencias externas. La soberanía no puede ser moneda de cambio de ninguna ambición partidaria. Sin soberanía no hay democracia”, aseveró.

La mandataria capitalina anunció la construcción de tres nuevas universidades y cinco preparatorias en pueblos y barrios originarios y zonas alejadas; además de un acuerdo con la UNAM para un nuevo gran plantel en el suroriente con una capacidad de 20 mil estudiantes de la capital, edificado por el gobierno local y equipado por la máxima casa de estudios.

En movilidad informó que se adquirirán 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús, hasta pasar en 2030 al 100 por ciento de la flota; así como la renovación y construcción de 242 km de infraestructura ciclista. Además de la instalación en 2027 de semáforos inteligentes en cruces estratégicos; y la construcción de un conjunto de puentes vehiculares, principalmente en el poniente, para agilizar el tránsito en zonas críticas.

Se desplegarán centros especializados de tratamiento de adicciones y atención a problemas de salud mental; además de poner en marcha un programa de apoyo a repartidores con espacios dignos para descansar, convivir y recrearse. Anunció la creación del banco de la Ciudad de México, un brazo financiero de la transformación, junto con un proyecto para construir una banca pública para acelerar el crecimiento, la inversión y emprendimiento. Asimismo, el programa Cero Filas y Cero Papel para la digitalización y simplificación de trámites.

Explicó que se creará un nuevo sistema de incentivos para que las y los desarrolladores inmobiliarios construyan vivienda asequible con precios al alcance de las familias trabajadoras, así como la construcción de 2 mil viviendas en renta para jóvenes; y cuatro albergues para personas en situación de calle. Asimismo, externó un respetuoso llamado al Congreso para abrir un diálogo plural, informado y sin prejuicios con especialistas en bioética sobre la eutanasia y el derecho a la muerte.

Durante su comparecencia, y posterior a escuchar atentamente a las y los representantes de las diversas fuerzas políticas, Brugada Molina anunció su paquete legislativo prioritario, el cual consta de cuatro iniciativas, las cuales marcan una nueva ruta en materia de derechos sociales, vivienda y pacificación.

La primera iniciativa de reforma constitucional se enfoca en reconocer el derecho al bienestar emocional, que busca garantizar que la atención psicológica sea accesible para todos, bajo la premisa de que “la salud mental es un derecho, no un privilegio de quien puede pagarla”.

La segunda iniciativa de reforma constitucional es para crear el sistema de educación inicial de la Ciudad de México, con el objetivo de proteger el desarrollo de la niñez. “Más pronto que tarde llegará el día en el que cualquier niño que nazca en esta ciudad tenga educación inicial asegurada desde los primeros días de vida”.

Anunció, también, la “iniciativa de ley de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles”, para garantizar que la capital del país camine hacia una ciudad más habitable.

“En la Ciudad de México defendemos la vivienda como un derecho”, reafirmó. Brugada Molina al asegurar que esta nueva legislación “será un parteaguas en la capital, ya que, para dar cumplimiento efectivo a esta ley se creará una Defensoría Inquilinaria para evitar abusos de cualquiera de las partes y garantizar relaciones equilibradas entre inquilinos y arrendadores.

La cuarta iniciativa de ley busca transformar el modelo de justicia cívica, diseñada para recuperar el tejido social, prevenir conflictos y construir paz en las calles y barrios de la capital. En ese sentido, recordó a los legisladores capitalinos que esta pacificación requiere una visión integral, pues “la paz no solo es la ausencia de delitos, es la presencia de derechos, comunidad, convivencia, justicia y esperanza”.

La mandataria capitalina expuso que de los 113 compromisos asumidos, el 82% están cumplidos o en proceso, donde destacó el aumento del 35 por ciento en la recaudación del predial en comparación del 2024 y un aumento en la inversión pública del 55%; la consolidación de 3 mil 600 obras verificables con 32 Utopías entregadas o en proceso de construcción en 2026, 100 kilómetros de electromovilidad; una gran política pública hídrica con un 40% más de presupuesto, y la duplicación de la inversión anual en vivienda, que pasó de 4 mil a 9 mil millones de pesos.

Reportó la disminución del 62 por ciento en los delitos de alto impacto y una coordinación con familias buscadoras. Subrayó la importancia de consolidar soluciones metropolitanas para enfrentar los grandes desafíos de la Zona del Valle de México. Recordó la aprobación, por unanimidad, de la reforma constitucional de la Ley del Sistema de Cuidados y la construcción de 32 casas de 3R ‘s.

Explicó que más de 2 millones 600 mil personas forman parte de la red de bienestar, más grande, que cuida desde el primer aliento y hasta el último suspiro y la creación de programas como 1, 2, 3 por Mi Escuela para renovar 782 escuelas públicas; Do, Re, Mi, Fa, Sol con instrumentos para 500 escuelas y las aulas Mixtli Digital. En turismo, se registró la visita de 4.4 millones de turistas de 84 países y una derrama de 66 mil millones de pesos este año, mientras que más de 12 millones de personas se apropiaron del espacio público.

La mandataria capitalina anunció la construcción de tres nuevas universidades y cinco preparatorias en pueblos y barrios originarios y zonas alejadas; además de un acuerdo con la UNAM para un nuevo gran plantel en el suroriente con una capacidad de 20 mil estudiantes de la capital, edificado por el gobierno local y equipado por la máxima casa de estudios.

En movilidad informó que se adquirirán 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús, hasta pasar en 2030 al 100 por ciento de la flota; así como la renovación y construcción de 242 km de infraestructura ciclista. Además de la instalación en 2027 de semáforos inteligentes en cruces estratégicos; y la construcción de un conjunto de puentes vehiculares, principalmente en el poniente, para agilizar el tránsito en zonas críticas.

Se desplegarán centros especializados de tratamiento de adicciones y atención a problemas de salud mental; además de poner en marcha un programa de apoyo a repartidores con espacios dignos para descansar, convivir y recrearse. Anunció la creación del banco de la Ciudad de México, un brazo financiero de la transformación, junto con un proyecto para construir una banca pública para acelerar el crecimiento, la inversión y emprendimiento. Asimismo, el programa Cero Filas y Cero Papel para la digitalización y simplificación de trámites.

Explicó que se creará un nuevo sistema de incentivos para que las y los desarrolladores inmobiliarios construyan vivienda asequible con precios al alcance de las familias trabajadoras, así como la construcción de 2 mil viviendas en renta para jóvenes; y cuatro albergues para personas en situación de calle. Asimismo, externó un respetuoso llamado al Congreso para abrir un diálogo plural, informado y sin prejuicios con especialistas en bioética sobre la eutanasia y el derecho a la muerte.

Al informe de la Jefa de Gobierno asistió, con la representación del Gobierno de México, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López.

Las secretarias y secretarios federales Josefina Rodríguez, de Turismo; Mario Delgado, de Educación Pública; Columba López, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Salud, David Kershenobich, así como el coordinador de asesores de la Presidenta, Jesús Ramirez Cuevas.

Los y las gobernadoras Delfina Gómez, del Estado de Mexico; Rocío Nahle, de Veracruz; Salomón Jara, de Oaxaca; Julio Menchaca, de Hidalgo, y Javier May Rodríguez de Tabasco.

El Presidente del Poder Judicial de esta ciudad, Rafael Guerra Álvarez, además de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres.

Así también, los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México; legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados, y de la de Senadores, además de embajadores en México de Chile, de la República Popular de China, de Francia, de Guatemala, de Haití, de Honduras, de República Dominicana, de la Unión Europea y de Uruguay.