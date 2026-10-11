Brugada inaugura la Utopía Temictli Tecómitl en Milpa Alta con inversión de 190 mdp

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de la UTOPÍA Temictli Tecómitl en el pueblo de San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, un nuevo espacio comunitario y de bienestar que requirió una inversión de 190 millones de pesos para intervenir más de 23 mil metros cuadrados (23 mil 355 metros cuadrados de predio y casi 6 mil metros cuadrados de superficie construida), sumando ya 350 mil metros cuadrados de espacio público recuperado en la capital.

Acompañada en el presídium por el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor; el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; el presidente del Comisariado Ejidal de Tecómitl, Mario Medina Flores; el procurador agrario de México, Víctor Suárez Carrera; así como integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad de México, diputadas y diputados locales y federales, autoridades tradicionales y representantes de ligas deportivas comunitarias, la mandataria capitalina destacó el valor histórico y social de acercar infraestructura de vanguardia a los pueblos originarios:

”Nuestra convicción es que ningún sueño debe quedarse lejos y ninguna comunidad debe quedarse atrás. Y decidimos llamar a esta utopía Temictli Tecómitl (...) Literalmente quiere decir en náhuatl el ensueño. Temictli, el ensueño. Y Temictli Tecómitl, el ensueño de la olla de piedra”, afirmó Clara Brugada Molina al subrayar que el nombre rinde homenaje al origen geológico del volcán Teutli y a la memoria colectiva local.

La mandataria capitalina enfatizó que estos recintos eliminan cualquier barrera económica para el ejercicio pleno de los derechos sociales, garantizando gratuidad absoluta en talleres, disciplinas e instalaciones:

”El espacio público como las UTOPÍAS igualan a la sociedad. Aquí no depende de cuánto dinero tengas para poder recibir una clase. Aquí todas y todos son iguales para recibir lo que ustedes merecen en esta UTOPÍA. Ya el procurador agrario decía que las utopías hacen eco de ese grito de la cuarta transformación de que por el bien de todos primero los pobres. Pero aquí en la ciudad le agregamos más: para los pobres, lo mejor”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que la UTOPÍA Temictli Tecómitl representa la novena inaugurada en la administración hacia la meta de más de 100 en la Ciudad de México (con 32 más en proceso de apertura inmediata), tras intervenciones en Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc. La obra, ejecutada durante un año con la labor de más de 300 trabajadores de la construcción, transformó el histórico Deportivo Popular de Tecómitl en un complejo de 11 edificios con más de 80 actividades, beneficiando directamente a más de 18 mil habitantes en un radio de 1 kilómetro sin talar un solo árbol y reforestando con nuevas especies.

En materia de bienestar e igualdad de género, el recinto incorpora el Sistema Público de Cuidados bajo una perspectiva feminista para redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Dispone de estancia infantil y Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito de 06:30 a 18:00 horas para niñas y niños de 45 días a seis años de edad (con desayuno, comida, médicos y nutriólogos), Casa de Día para personas adultas mayores, comedor comunitario, lavandería popular, el Centro Colibrí para la diversidad sexual y el proyecto “Apapacho al corazón”, con atención a víctimas de violencia de género, asesoría legal y psicológica.

El área de salud cuenta con consultorios de medicina general, ginecología, odontología, salud mental, laboratorio clínico gratuito de análisis sanguíneos y de orina, Casa de las Emociones para prevención de adicciones y combate al suicidio, así como un mastógrafo fijo de última generación para la detección oportuna de cáncer de mama. En rehabilitación y bienestar integral, incluye tina de hidroterapia, alberca de terapia física y sensorial, así como un temazcal tradicional operado por maestras y maestros temazcaleros de martes a domingo de forma gratuita.

La infraestructura deportiva comprende una alberca semiolímpica con equipamiento para hidrogimnasia y bicicletas acuáticas, dos canchas de fútbol 11 de pasto sintético, trotapista, canchas de pádel, squash, petanca, multicancha y jaula de bateo de béisbol, con instrucción de que las actividades operen hasta las 23:00 o 24:00 horas para dar servicio a quienes regresan de sus jornadas laborales.

En el rubro cultural, ambiental y recreativo, cuenta con un auditorio para casi 500 personas (400 butacas) con proyecciones diarias de cine para combatir el aislamiento digital, aula digital, biblioteca, salones de ciencia, música y artes, Museo Comunitario de San Antonio Tecómitl, Casa Comunitaria de Semillas, ferroteca, sala inmersiva “La Milpa de lo Posible”, 300 metros cuadrados de feria tradicional con carrusel, canoa, barco pirata, carritos chocones, elevación de globos aerostáticos los fines de semana de 05:00 a 08:30 horas, sistemas de captación pluvial, tratamiento de aguas residuales mediante biofiltros, agencia de empleo, módulo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tortillería comunitaria de maíz nativo nixtamalizado y tienda de comercio justo “Tienda de la Tierra / Del Campo a la Ciudad”.

Finalmente, al resaltar la histórica resistencia de los pueblos de Milpa Alta desde la época virreinal y su papel revolucionario en la ratificación del Plan de Ayala en San Pablo Oztotepec, la Jefa de Gobierno ratificó que las obras de movilidad complementarias iniciarán de inmediato:

”Este gobierno escucha a los pueblos originarios y respeta su derecho a la libre determinación, a preservar su identidad y a decidir su porvenir. Su voz guía nuestras decisiones: con los pueblos originarios todo y sin los pueblos, nada. Hace dos años asumimos el compromiso de poner las periferias en el centro. Hoy ese compromiso tiene lugar aquí en Tecómitl”, concluyó Clara Brugada Molina al confirmar que en 15 días iniciará la pavimentación de todas las carreteras que comunican a los pueblos de Milpa Alta y arrancará la construcción del Cablebús de San Antonio Tecómitl al Metro Tláhuac, obra aprobada por la comunidad que reducirá a la mitad los tiempos de traslado.