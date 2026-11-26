La zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, se prepara para un viernes 27 de noviembre con clima fresco y cielo nublado. Las temperaturas bajarán notablemente. Se esperan mínimas de hasta 7°C y máximas de 23°C. Este ambiente invernal se debe a un sistema frontal que trae aire frío a la región, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperatura hará mañana en Monterrey y sus municipios?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre 8°C y 22°C, con cielo nublado. Para San Pedro Garza García, el termómetro marcará mínimas de 7.3°C y máximas de 20.7°C, también bajo un cielo nublado. Estas variaciones son clave para los habitantes de la zona metropolitana.

En Guadalupe, las temperaturas estarán entre 8°C y 22.3°C, con cielo despejado. Por su parte, Apodaca registrará entre 8.7°C y 23.7°C, también con cielo despejado. Apodaca destaca por ser la ciudad con la temperatura máxima más alta de la zona metropolitana este viernes.

¿Cómo estará el viento y el cielo en Nuevo León mañana?

Este viernes, la zona metropolitana de Monterrey no tiene pronóstico de lluvias. El cielo estará nublado en Monterrey y San Pedro Garza García. En cambio, Guadalupe y Apodaca tendrán un día despejado. Esta condición ayudará a que las temperaturas se sientan distintas en cada ciudad, a pesar de la cercanía geográfica.

Los vientos serán ligeros en toda la región metropolitana. En Monterrey y San Pedro Garza García, se esperan vientos de 5 km/h. Para Guadalupe, el viento será de 6 km/h, y en Apodaca alcanzará los 7 km/h. Estas velocidades no representan riesgo y ayudarán a que el ambiente se sienta fresco durante la mañana.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

viernes 27 de noviembre : Máxima de 16°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 16°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. sábado 28 de noviembre : Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Despejado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Despejado, viento de 5 km/h. domingo 29 de noviembre: Máxima de 26°C, Mínima de 8°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h.

El fin de semana traerá un cambio en las condiciones climáticas. El sábado 28 de noviembre, la temperatura máxima subirá hasta los 24°C, con cielo despejado. Para el domingo 29 de noviembre, el termómetro alcanzará los 26°C, manteniendo un ambiente soleado. La tendencia es hacia un aumento de las temperaturas y días más despejados en la región.

¿Cómo prepararse para el fresco de Nuevo León?

Ante el ambiente fresco, es importante tomar precauciones. Se recomienda usar varias capas de ropa para ajustarse a los cambios de temperatura del día. Un suéter o chamarra ligera será útil, sobre todo en la mañana y por la noche. Es crucial mantenerse hidratado, incluso sin sentir calor, para cuidar la salud de la población en Nuevo León.

Para actividades al aire libre, se sugiere planificar horarios para evitar las horas más frías. La protección solar es importante, incluso con cielo nublado, ya que los rayos UV pueden afectar. Es aconsejable consultar el pronóstico actualizado antes de salir para ajustar cualquier plan y disfrutar del día de forma segura en la región.

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