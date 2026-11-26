EU justificó la deportación de Inés Gómez Mont a España porque tiene la nacionalidad de ese país.

México no ‘cancelará’ los envíos de delincuentes a Estados Unidos por la deportación de Inés Gómez Mont a España a pesar de que existía una solicitud de extradición en su contra, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves desde Palacio Nacional.

“Es obligación nuestra decir cómo debería haber procedido (Estados Unidos) porque se tienen todas las pruebas de lavado de dinero. No hubo reciprocidad”, comentó en la ‘mañanera’ de este 26 de noviembre.

La presidenta de México también fue cuestionada sobre el caso de ‘El Chapo Isidro’, quien permanece en el Penal del Altiplano y a quien Estados Unidos acusa de cinco delitos.

“Sobre el caso del ‘Chapo Isidro’ o cualquier otro delincuente, depende (su extradición) de la evaluación del Gabinete de Seguridad, más allá de ‘ya no te voy a enviar extradiciones porque no me enviaste a quien pedimos’”, expuso.

¿Cuándo llegó Inés Gómez Mont a España?

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a España la extradición de la presentadora Inés Gómez Mont, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión.

La Fiscalía precisó que Gómez Mont llegó a Madrid en un vuelo comercial la madrugada del martes 24 de noviembre, información que fue confirmada por la representación de la FGR en la capital española.

“La FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia”, señaló la autoridad.

La FGR recordó que en septiembre de 2025, solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la conductora con fines de extradición.Sin embargo, en septiembre de este año, Interpol eliminó la ficha roja contra Inés Gómez Mont al considerar que su conservación era incompatible con las normas del organismo.

La Fiscalía presentó una nueva solicitud de ficha roja, que fue rechazada por Interpol en octubre pasado. “Es de fundamental relevancia señalar que ante la decisión unilateral de Interpol de bajar de sus registros la ficha roja previamente emitida en contra de Inés ‘N’, no fue detenida por las autoridades españolas”, recriminó.

¿Por qué EU pide la extradición de ‘El Chapo Isidro’?

La Administración de Donald Trump quiere juzgar a Fausto Isidro Meza Flores en EU por delitos relacionados con tráfico de drogas: narcoterrorismo; lavado de dinero y uso de armas de fuego. En caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua como ‘El Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán.

El presunto fundador del Cártel de Guasave fue incluido en febrero de 2025 en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Hasta antes de su captura, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera detenerlo.

El pasado 25 de septiembre, un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una segunda acusación contra ‘El Chapo Isidro’, en la que se le imputan delitos como:

Conspiración para distribuir drogas.

Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista.

Narcoterrorismo.

Participación en actividades criminales continuas.

Lavado de dinero.

Delitos relacionados con armas de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la solicitud de extradición de ‘El Chapo Isidro’ se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.

Con información de EFE