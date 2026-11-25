Inés Gómez Mont cuenta conórdenes de aprehensión en México por lo que la FGR solicitó su extradición, luego de confirmar su llegada a España en un vuelo comercial. (Foto: Cuartoscuro/Freepik-Magnific)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, luego de que la exconductora de televisión fuera deportada desde Estados Unidos al país europeo. La petición busca que regrese a México para enfrentar las órdenes de aprehensión que tiene vigentes.

El caso de Inés Gómez Mont tomó un nuevo rumbo después de que autoridades migratorias estadounidenses la mantuvieran detenida durante aproximadamente tres semanas en Florida. Sin embargo, en lugar de ser entregada a México, salió de Estados Unidos con destino a España, país del que también tiene nacionalidad.

“Le autorizaron la solicitud voluntaria para su deportación a España al haber ingresado con un pasaporte de ese país, derivado de ello, la persona señalada arribó a Madrid en un vuelo comercial la madrugada del martes pasado, información confirmada por la representación de la FGR en esa ciudad”, se lee en el documento compartido este miércoles.

Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos, pero tras su liberación fue enviada a España. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso de Inés Gómez Mont?

La presidenta Claudia Sheinbaum también mencionó este miércoles que el Gobierno mexicano ya pidió su extradición a las autoridades españolas y adelantó que enviará una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar explicaciones sobre la decisión de no entregarla a México a pesar de que Inés Gómez Mont es acusada por cometer al menos tres delitos.

“Ellos saben que hay una orden de aprehensión, y nosotros lo que pedimos en la relación es reciprocidad. Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues pedimos reciprocidad”, señaló.

Asimismo, tanto la presidenta mexicana como la Fiscalía General de la República cuestionaron la “decisión unilateral” de la INTERPOL sobre retirar la ficha roja a Inés Gómez Mont, pues por ello no fue detenida por autoridades españolas.

“Ya pedimos la orden de extradición a España, pero nos interesa saber por qué se retiró la ficha roja”, añadió.

¿De qué delitos acusan a Inés Gómez Mont en México?

La situación legal de Inés Gómez Mont en México está relacionada con investigaciones por presuntos delitos financieros. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene órdenes de aprehensión en su contra: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.

Uno de los expedientes más relevantes señala a la exconductora y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una organización con fines de desvío de recursos públicos. De acuerdo con las investigaciones, habrían utilizado empresas fantasma con las cuales simulaban operaciones comerciales para obtener contratos y movilizar dinero mayormente ilícito.

El monto investigado asciende a cerca de 2 mil 450 millones de pesos, relacionado con servicios que presuntamente no se prestaron en los términos establecidos.

La FGR investiga a Gómez Mont por presuntas irregularidades en sus declaraciones fiscales. En particular, sostiene que habría reportado ingresos inferiores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría ocasionado una omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.