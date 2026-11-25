Inés Gómez Mont aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos el pasado 23 de noviembre, aunque se desconocía su paradero. (Foto: Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Inés Gómez Mont fue deportada a España, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informara que la exconductora de Ventaneando había aceptado salir voluntariamente de Estados Unidos.

La mandataria indicó que Gómez Mont habría ingresado a territorio estadounidense con un pasaporte español, por lo que las autoridades no la deportaron a México: “Ella entiendo, o parece, tiene nacionalidad española”, comentó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina del 25 de noviembre de 2026.

Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia en México desde 2021, cuando iniciaron las investigaciones en su contra. (Foto: Cuartoscuro)

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