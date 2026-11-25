Detonan explosivos químicos en Iowa: por qué temen una nube tóxica tras la operación. (AP)

El Ejército de Estados Unidos detonó intencionalmente todas las reservas nacionales de azida de plomo en una planta de municiones del sureste de Iowa, después de que las autoridades advirtieran que los materiales degradados corrían el riesgo de explotar de forma incontrolable ante el descenso de las temperaturas.

Organizaciones ecologistas manifestaron su preocupación por los posibles efectos en la salud y el medio ambiente derivados de la detonación controlada de los productos químicos utilizados para fabricar bombas en la planta de municiones del Ejército en Middletown, Iowa.

Las autoridades advirtieron sobre los peligros de esperar demasiado y, finalmente, un tribunal autorizó a los militares a realizar la detonación.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de las zonas cercanas que estuvieran preparados para evacuar, pero también intentaron tranquilizarlos con la explicación de que las barreras alrededor del área de la explosión limitarían gran parte de la nube de humo.

El Ejército instaló barreras antiexplosión alrededor de los búnkeres donde detonó las 5 toneladas de azida de plomo y utilizó geles y espumas balísticas para absorber el polvo de plomo. Previamente, anunció que también rociaría los materiales con miles de galones de agua.

El Ejército toma medidas para limitar la propagación

Los funcionarios que supervisan el plan prevén que el viento de este miércoles sople hacia el suroeste, en dirección contraria a Burlington, una ciudad de poco menos de 25 mil habitantes situada a orillas del río Mississippi.

El Ejército difundió el martes nuevos mapas que muestran la trayectoria probable de la nube hacia Missouri. Los planes para una detonación anterior contemplaban que la nube se desplazara hacia el norte.

Una notificación de emergencia enviada a teléfonos celulares la mañana del martes indicó que la detonación estaba programada para las 9:00 horas del miércoles y que algunas personas dentro de un radio de 8 kilómetros (5 millas) al suroeste de la planta podrían ser evacuadas.

La “alerta de amenaza inminente” indica a quienes se encuentren a una distancia de hasta 32 kilómetros (20 millas) que permanezcan en interiores, con las ventanas cerradas, “para evitar polvo de plomo en el aire, ruido y vibración”.

El Ejército instaló barreras adicionales contra explosiones alrededor de los búnkeres donde se almacenaba la azida de plomo y aplicó geles y espumas balísticas para absorber el polvo de plomo.

También planeó rociar los materiales con miles de litros de agua.

“Hemos tomado cada solución viable y la hemos considerado”, afirmó Telle. “En todos los casos, la respuesta es que la detonación controlada es lo más seguro”.

Un tribunal federal aprobó la detonación

El Ejército obtuvo la autorización para la detonación de un tribunal federal de apelaciones, como parte de un proceso marcado por la confusión en el que también intervino el presidente Donald Trump.

Un tribunal señaló el lunes que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incorporó de forma adecuada medidas de protección en un permiso de emergencia para minimizar la dispersión de polvo. Esas condiciones atienden las preocupaciones de los grupos ambientalistas que presentaron la demanda para detener la detonación, indicó el tribunal.

Los jueces destacaron las barreras instaladas alrededor del área donde se almacenaban los barriles, así como las restricciones relacionadas con las condiciones climáticas.

También señalaron que el expediente reflejaba que el Ejército evaluó “una gama completa” de alternativas, incluida la utilización de otros productos químicos para neutralizar la azida de plomo y el tratamiento térmico, pero determinó que la detonación era la opción más segura.

Según documentos de la EPA, las autoridades consideraron alternativas a la detonación. Sin embargo, los funcionarios señalaron que manipular los tambores aumentaría la probabilidad de una explosión accidental y mortal.

En un giro inusual, Trump, comandante en jefe del Ejército, dijo en redes sociales que, además de la autorización judicial, quería que el gobernador electo Rob Sand aprobara la detonación. Sand, un demócrata que asumirá el cargo hasta enero, afirmó que la decisión depende por completo del gobierno de Trump.

Residentes permanecen en vilo antes de la detonación

Algunos residentes cerca de Middletown sellaron sus ventanas y puertas como precaución para impedir la entrada de polvo de plomo que pudiera desprenderse de la detonación. Otros, que viven más lejos, expresaron preocupación por las posibles rutas de la nube, según la dirección del viento.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en interiores durante la detonación y, posteriormente, limpiar con agua las superficies exteriores para limitar la exposición a posibles partículas de plomo.

El alcalde de Middletown, Rodney Johnson, dijo que la detonación debía realizarse “para que podamos seguir con nuestras vidas”.

“El almacenamiento y la eliminación inadecuados es donde las cosas salen mal”, escribió en redes sociales.

El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, dijo que las agencias estatales trabajan para establecer un monitoreo adicional de la calidad del aire y del agua, la salud pública y los recursos agrícolas.