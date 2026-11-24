Camiones son cargados con contenedores de transporte en el Puerto de Long Beach, en Long Beach, California, Estados Unidos.

La próxima ronda de aranceles del presidente Donald Trump no superará los niveles establecidos en los acuerdos comerciales que Estados Unidos ha negociado y se aplicarán de manera específica a cada economía, en lugar de imponer una tasa generalizada, adelantaron fuentes familiarizadas con un anuncio que podría producirse este mismo martes 24 de noviembre.

La Oficina del Representante Comercial de EU está ultimando su investigación sobre el exceso de capacidad fabricante en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, señalan las fuentes. The Wall Street Journal informó anteriormente que el anuncio podría realizarse esta misma semana.

Este tipo de investigaciones bajo la Sección 301 han sentado las bases para que el presidente imponga unilateralmente aranceles con el fin de hacer frente a prácticas económicas consideradas desleales. En este caso, los objetivos son China, la Unión Europea y más de una decena de otros socios comerciales.

¿En qué va la revisión del T-MEC con EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos van “muy avanzadas” tras su reunión con Donald Trump el pasado 18 de noviembre, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos han sostenido 56 reuniones técnicas como parte del proceso de revisión del T-MEC. Durante el encuentro con Trump, que duró alrededor de 20 minutos, se presentaron los avances de estas negociaciones.

Sheinbaum explicó que México ha atendido prácticamente todas las exigencias de Estados Unidos relacionadas con las llamadas barreras no arancelarias, mientras que el Gobierno de México busca reducir los gravámenes que afectan a los siguientes sectores:

Industria automotriz.

Acero.

Aluminio y sus derivados.

Sheinbaum aseguró que las negociaciones para reducir los aranceles impuestos bajo la Sección 232 están avanzadas, aunque evitó revelar los detalles de los posibles acuerdos debido a que las conversaciones continúan.

Sheinbaum y Trump acordaron reunirse nuevamente durante la cumbre del G20, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida, encuentro en el que la presidenta espera concretar la renovación del acuerdo comercial con EU.

Esta es la ‘condición’ que Trump ‘puso’ a Sheinbaum sobre el T-MEC

Trump coincidió con Sheinbaum en que México y Estados Unidos están cerca de alcanzar un acuerdo comercial, aunque reveló que durante su reunión en China le planteó una de las principales exigencias de su administración.

“Le dije a la presidenta Sheinbaum ‘no podemos tener un déficit (con México), no podemos permitir que eso pase’”, afirmó el mandatario estadounidense en conferencia el pasado viernes 20 de noviembre.

El déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió a 184 mil millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.

Pese a la incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron un récord de 481 mil 600 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, lo que representó un crecimiento anual de 20 por ciento.