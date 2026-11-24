El exalcalde de Cuautla también rechazó versiones sobre el supuesto pago de hospedaje y consumos de los invitados.

Rodrigo Arredondo, exalcalde de Cuautla, renunció a su cargo como director del Colegio de Educación Profesional Técnica de Morelos (Conalep) tras los cuestionamientos por el costo y financiamiento de la boda de su hija y negó haber utilizado recursos públicos para pagar la celebración.

Durante una rueda de prensa, el exalcalde de Cuautla sostuvo que el evento se financió con ahorros de los novios y aportaciones de ambas familias. Aseguró que la mayor parte del gasto fue cubierta por el novio y sus familiares, mientras que él y su esposa contribuyeron con una parte.

Ante las críticas relacionadas con la austeridad republicana, Arredondo defendió que los funcionarios públicos tienen derecho a disfrutar del patrimonio obtenido mediante actividades privadas, siempre que los recursos sean lícitos y no provengan de sus cargos. Afirmó que él y su esposa han desarrollado actividades empresariales y profesionales durante 35 años, antes y durante su participación en el servicio público.

El exalcalde de Cuautla también rechazó versiones sobre el supuesto pago de hospedaje y consumos de los invitados, pues aseguró que cada asistente cubrió sus propios gastos de transporte, alojamiento y alimentación. No presentó en la rueda de prensa cifras sobre el costo total del festejo ni documentación para acreditar las aportaciones que describió.

Exalcalde de Cuautla reacciona a críticas tras lujosa boda de su hija

El funcionario reconoció que el caso generó distintas opiniones sobre la congruencia entre el gasto privado de quienes ocupan cargos públicos y los principios de austeridad promovidos por Morena.

Sin embargo, consideró que la controversia tiene un trasfondo político y no judicial, y sostuvo que, si sus explicaciones no son suficientes, está dispuesto a dejar la dirección del Conalep.

Arredondo también acusó a sus adversarios de utilizar la celebración para atacar a su familia y a su movimiento político.

Rodrigo Salomón asume dirección del Conalep Morelos tras renuncia de Arredondo

Rodrigo Salomón Pérez fue designado encargado de despacho del Conalep Morelos, luego de la renuncia de Rodrigo Arredondo López, quien dejó el cargo en medio de la polémica por la boda de lujo de su hija en un exclusivo hotel.

La gobernadora Margarita González entregó el nombramiento este martes, después de que Arredondo presentó formalmente su renuncia.

Al dar a conocer el relevo, el gobierno estatal destacó la experiencia académica de Pérez Hernández y su trayectoria en el sector de educación media superior. La mandataria expresó su confianza en que contribuirá al fortalecimiento de la institución.