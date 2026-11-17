La repavimentación de la México-Cuautla se suma a los más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades intervenidos durante 2026 en el Estado de México.

La administración de Delfina Gómez repavimenta a toda velocidad la carretera México-Cuautla, una de las principales vías de entrada y salida al oriente del Estado de México.

Los trabajos contemplan la intervención de 16 kilómetros del tramo estatal, con nueva carpeta asfáltica, mejoras en la superficie de rodamiento y señalización para mayor seguridad de los automovilistas.

Las labores, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México, incluyen el retiro del pavimento deteriorado, fresado, colocación de asfalto nuevo, renivelaciones pluviales, construcción de banquetas y guarniciones, así como señalamiento horizontal y vertical.

La intervención corresponde a uno de los corredores carreteros de conexión entre municipios del oriente mexiquense y el estado de Morelos.

La repavimentación de la México-Cuautla se suma a los más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades intervenidos durante 2026 en el Estado de México.

Entre las obras de mayor alcance destaca la rehabilitación de 108 kilómetros del Periférico Norte, en Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense, corredores de alta circulación vehicular.

A estas intervenciones se añade el programa intensivo de bacheo de noviembre y diciembre, con una inversión de 300 millones de pesos para reparar 275 mil metros cuadrados de calles y caminos, superficie equivalente a 39 canchas de futbol profesional.

La previsión es beneficiar a más de 4.5 millones de mexiquenses mediante la atención de vialidades.

La agenda carretera también contempla trabajos en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango, además de 60 millones de pesos destinados al bacheo en el Valle de Toluca, como parte de las intervenciones viales previstas en este 2026, en el Año de las Obras del Edoméx, del gobierno de Delfina Gómez Álvarez.