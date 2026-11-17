Nvidia, el mayor fabricante de chips del mundo, presentó una previsión de ventas que superó las estimaciones de Wall Street, lo que indica que la demanda se mantiene fuerte tras la caótica salida del director ejecutivo Jensen Huang.

Nvidia anunció el martes, en su informe trimestral de resultados, que los ingresos crecerán un 75 por ciento en el próximo ejercicio fiscal, cifra superior a la previsión anterior del 70 por ciento. Las ventas alcanzarán los 130,000 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, con una variación del 3 por ciento. Los analistas habían estimado un promedio de 125,300 millones de dólares.

“Todo sigue igual”, declaró Colette Kress, directora financiera y directora ejecutiva interina de Nvidia, durante una teleconferencia. “Nos hemos puesto en contacto con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con nuestros socios. Todos nos apoyan al 100 por ciento”.

Las perspectivas indican que Nvidia seguirá beneficiándose de la creciente demanda de computación de IA, incluso a medida que aumentan los desafíos que enfrenta la compañía. El fabricante de chips opera sin Huang al mando por primera vez en sus 33 años de historia, y existe un temor creciente de que la inversión en infraestructura de inteligencia artificial se ralentice.

¿Regresará Jensen Huang a Nvidia?

Durante la llamada, la compañía desmintió las especulaciones sobre un posible regreso de Huang, y su presidente afirmó que la junta directiva “aceptó unánimemente su renuncia y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo”. La junta también añadió 150 mil millones de dólares al programa de recompra de acciones del fabricante de chips.

La noticia tranquilizó a los inversores, que habían provocado una fuerte caída de las acciones en las últimas semanas. Las acciones repuntaron más de un 5 por ciento al ​​cierre de la sesión.

La empresa con sede en Santa Clara, California, rompió relaciones con Huang la semana pasada debido a un escándalo que involucra múltiples relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer que ahora está siendo investigada por posible espionaje en nombre de China.

Durante la teleconferencia, Nvidia anunció que dejaría de exportar sus productos Hopper para centros de datos, fabricados bajo licencia, a China. Si bien la empresa tenía permitido ofrecer estos componentes según las normas de exportación estadounidenses, se enfrenta a la oposición de los legisladores estadounidenses por la venta de tecnología a ese país asiático.

Los compromisos de gasto de Nvidia se han disparado, en parte debido al creciente coste de los chips de memoria. Ahora tiene que gastar 518,000 millones de dólares, frente a los 366,000 millones de hace tres meses.

La mayor parte de esas ganancias se destinará a los proveedores de componentes, especialmente el próximo año. Nvidia planea invertir 203 mil millones de dólares en esta categoría durante el año fiscal 2028. Kress, de Nvidia, señaló que clientes y proveedores habían manifestado su apoyo a la compañía durante la crisis de su director ejecutivo. En particular, la directiva de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) visitó las oficinas de Nvidia esta semana, añadió. TSMC es el principal proveedor de fabricación de chips subcontratada y el proveedor más importante de Nvidia.

El margen bruto, es decir, el porcentaje de ventas que queda tras deducir los costes de producción, será de aproximadamente el 71.5 por ciento en el periodo actual, según informó la compañía. Esto supone un descenso respecto al casi 75 por ciento de hace tres meses, pero Kress afirmó que el indicador tocará fondo en el trimestre actual.

¿Quién será el nuevo CEO de Nvidia?

Nvidia ha iniciado la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Además de nombrar a Kress como líder interino la semana pasada, la compañía también ascendió a Harvey Jones, miembro del consejo de administración, al puesto de presidente. Esta fue la primera vez que Nvidia tuvo a alguien en ese cargo.

El martes por la mañana, Jensen Huang declaró estar dispuesto a regresar al puesto más alto de Nvidia si la junta directiva lo aprobaba. El ejecutivo de 63 años mencionó la gran cantidad de apoyo recibido por parte de personas que consideran que debería volver a la empresa.

Su partida dejó un gran vacío. Como director ejecutivo, recorrió el mundo promocionando la tecnología de Nvidia y la economía de la IA en general. También utilizó los recursos de la empresa para invertir en diversas startups, clientes y proveedores, contribuyendo así a un sector que requiere una gran inversión de capital.

Huang prometió destinar más de 100 mil millones de dólares en financiación a otras empresas involucradas en el desarrollo de la IA. Además, instó a diversos sectores y países a adoptar la IA de forma más decidida. El director ejecutivo exhortó a los políticos a eliminar las barreras al crecimiento y restó importancia a las preocupaciones sobre los posibles peligros de la IA.

El martes, Nvidia se comprometió a reforzar su apoyo a la cadena de suministro de IA. Amplió sus compromisos con proveedores como Kinsus Interconnect Technology y Samsung Electro-Mechanics.

Nvidia es, con diferencia, el mayor proveedor de chips y otros componentes de hardware que sustentan el software y los servicios de IA, lo que convierte sus ingresos en un indicador clave de un sector que ha llegado a dominar los mercados bursátiles mundiales.

En la división de centros de datos de la compañía, su principal fuente de ingresos, las ventas se duplicaron con creces, alcanzando los 107,600 millones de dólares en el tercer trimestre, que finalizó el 25 de octubre. Esto contrasta con el promedio de las estimaciones, que se situaban en 101.900 millones de dólares. En tan solo un trimestre, esta unidad ha logrado un nivel de ventas que supera el que sus rivales Intel y Advanced Micro Devices registran en un año, en conjunto.

¿Cuánto aumentaron las ventas totales de Nvidia?

Las ventas totales aumentaron un 103 por ciento hasta alcanzar los 115,800 millones de dólares en este periodo. El beneficio fue de 2.68 dólares por acción, excluyendo ciertos elementos. Los analistas habían proyectado unos ingresos de 109,300 millones de dólares y un beneficio de 2.47 dólares por acción.

Además de mantener las operaciones en marcha en ausencia de Huang, conocido por su implicación directa en la gestión, Kress y Jones tendrán que lidiar con las peticiones de su regreso por parte de algunos sectores. El presidente Donald Trump, quien se reunía frecuentemente con Huang, afirmó que no sería mala idea que el ejecutivo volviera.

Las firmas de inversión Altimeter Capital Management y Atreides Management citaron “el extraordinario éxito del liderazgo de Jensen Huang durante un largo período de tiempo” y la incertidumbre creada por su partida al instar a la junta a adoptar un enfoque “lento, mesurado y deliberado” respecto al futuro liderazgo de Nvidia.