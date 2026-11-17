Wall Street abrió en rojo este martes mientras los inversores esperan la publicación de los resultados de la tecnológica Nvidia, los primeros desde la dimisión de su CEO Jensen Huang.

El Dow Jones encabeza los retrocesos al ceder 0.62 por ciento y ubicarse en los 51 mil 288.11 puntos, el S&P 500 baja 0.25 por ciento hasta las 7 mil 398.31 unidades y el Nasdaq retrocede 0.10 por ciento, situándose en los 24 mil 483.92 enteros.

De acuerdo con el área de análisis económico de Grupo Financiero Banorte, los mercados accionarios arrancan la sesión con cambios mayormente negativos, dada la cautela entre los inversionistas ante la rotación hacia sectores defensivos y la dudas sobre la temática de IA.

“La atención estará en el reporte de Nvidia al cierre, con foco en la guía, el proceso de sucesión y la estrategia hacia adelante”.

Las acciones de Nvidia bajaban un 0.14 por ciento este martes tras la apertura de Wall Street.

El sector espera también la salida a bolsa el próximo jueves de Anthropic, creadora del asistente Claude, que se perfila histórica.

BMV avanza este martes

En el ámbito local, los centros bursátiles operan con variaciones marginales y mixtas.

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores sube apenas 0.01 por ciento, situándose preliminarmente en las 71 mil 210.10 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) retrocede 0.04 por ciento para colocarse en los mil 445.39 enteros.

En el continente europeo predominan los números rojos de manera generalizada, el DAX de Alemania lidera las pérdidas al caer 1.28 por ciento hacia los 26 mil 288.16 puntos, el FTSE 100 de Londres que baja 1.17 por ciento a los 10 mil 765.33 enteros.

El CAC 40 de Francia que desciende 1.13 por ciento a las 8 mil 257.77 unidades, el IBEX 35 de España que retrocede 0.92 por ciento en los 19 mil 763.94 enteros y el FTSE MIB de Italia que baja 0.63 por ciento para ubicarse en los 51 mil 194.50 puntos.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cotizan al alza. El West Texas Intermediate (WTI) avanza 1.41 por ciento y se vende en los 85.66 dólares por barril, en tanto que el crudo Brent sube 1.34 por ciento al ubicarse en los 93.68 dólares por unidad.

Con información de EFE.