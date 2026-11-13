A propósito de Jensen Huang… ¿Cómo son las supercomputadoras de IA de Nvidia que fabrica México?

El exCEO de la compañía explicó que las computadoras de IA de Nvidia se fabrican en México, donde hay 'empresas increíbles, así como oficios y trabajadores extraordinarios'.

El escándalo en Nvidia no está tan lejos de México. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, compartió hace unos meses un video de su encuentro con Jensen Huang, exCEO de la empresa, en el que hablan sobre las supercomputadoras de IA que se fabrican en el país.

“Me da mucho gusto encontrarte aquí en el G20. Estamos al inicio de una revolución industrial y, en el corazón de ella, en sus cimientos, está una supercomputadora de IA que fabrica Nvidia”, dijo Huang.

El exCEO de la compañía explicó que las computadoras de IA de Nvidia se fabrican en México, donde hay “empresas increíbles, así como oficios y trabajadores extraordinarios”.

Ebrard aseguró que invitó a Jensen Huang a México y estaba muy interesado en visitar el país para ayudar en la transición a la inteligencia artificial.

Así son las computadoras de IA de Nvidia que se fabrican en México

Las computadoras de IA de Nvidia ya se fabrican en México y se trata de las NVIDIA DGX Spark, las supercomputadoras personales que buscan acercar el poder de cómputo de los centros de datos a investigadores, desarrolladores y empresas.

El equipo fue presentado en marzo de 2025. Su principal característica es que concentra capacidades de procesamiento que antes estaban asociadas con grandes centros de datos en un dispositivo compacto.

En su interior incorpora el superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, que combina una unidad central de procesamiento (CPU) Arm de 20 núcleos con una GPU de arquitectura Blackwell. Esta combinación permite realizar tareas complejas de IA sin depender necesariamente de servidores externos.

De acuerdo con las especificaciones de NVIDIA, el equipo ofrece hasta un petaflop de rendimiento de IA con precisión FP4 y cuenta con 128 GB de memoria unificada.

Una de las principales ventajas de la DGX Spark es que permite desarrollar, probar y ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente desde una computadora de escritorio. Entre sus principales capacidades están: