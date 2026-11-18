GTA VI se estrena en México este jueves 19 de noviembre. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cortesía)

¡La polecííía! A horas del esperado debut de Grand Theft Auto VI (GTA VI), los servidores de PlayStation Network en México y Estados Unidos presentan fallas, de acuerdo con reportes de usuarios de la plataforma.

Así lo muestra el sitio DownDetector al mediodía de este miércoles 18 de noviembre, cuando se consultan los servicios con fallas en ambos países.

Entre los principales problemas que reportan los jugadores se encuentran dificultades para iniciar sesión, establecer conexión con los servidores y descargar videojuegos o actualizaciones.

La página oficial de PlayStation también mostró una alerta relacionada con los servicios de juegos y funciones sociales de PlayStation Network.

“Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones o funciones de red. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible. Gracias por tu paciencia”, señaló.

Las fallas ocurren antes del lanzamiento de GTA VI, previsto para este jueves 19 de noviembre, por lo que los problemas de conexión podrían afectar a los jugadores que buscan descargar el videojuego o acceder a sus funciones digitales.

Hasta el momento, Sony no ha confirmado públicamente las causas de los problemas de conexión que reportaron los usuarios de PlayStation Network.

Sin embargo, antes de que se reportaran las fallas, Sony anunció una actualización del sistema de PlayStation 5 la noche del martes 17 de noviembre. De acuerdo con la compañía, la actualización iba a ser necesaria para poder jugar GTA VI.

Ante la expectativa por el lanzamiento de GTA VI y el aumento previsto de las descargas anticipadas, varios proveedores de internet comenzaron a prepararse para un posible incremento en el tráfico de datos.

Empresas como Xfinity, que anunció un aumento temporal de la velocidad de internet durante 15 días para clientes elegibles en Estados Unidos, con el objetivo de facilitar la descarga del videojuego.

En Reino Unido, proveedores de internet también reforzaron su capacidad de conexión y sus sistemas de monitoreo ante el incremento esperado de las descargas de GTA VI.

¿Cuántas descargas y reservas registra GTA VI antes de su estreno?

Las reservas de Grand Theft Auto VI superaron ampliamente las expectativas de la industria de los videojuegos. De acuerdo con estimaciones de Sensor Tower, el título generó alrededor de mil 650 millones de dólares en ingresos antes de su lanzamiento.

La firma de análisis de datos calcula que se vendieron aproximadamente 17.07 millones de unidades, de las cuales el 75 por ciento corresponde a PlayStation y el 25 por ciento a Xbox.

Esto representa alrededor de 12 millones 800 mil unidades para las consolas de Sony y 4 millones 270 mil para las de Microsoft.

Mientras que Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, informó que las reservas del videojuego superaron ampliamente sus expectativas iniciales.

La firma de análisis financiero Wedbush Securities estima que GTA VI generará más de 3 mil millones de dólares en ingresos y superará los 30 millones de copias vendidas para finales de 2026.

¿A qué hora se estrena GTA VI en México y otros países?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026, aunque los horarios de disponibilidad varían según la región.

De acuerdo con un calendario de lanzamiento digital difundido en redes sociales, los primeros países donde se habilitó el videojuego fueron Nueva Zelanda y Australia, seguidos de Japón, Corea del Sur y otros territorios de Asia.

Los horarios de lanzamiento de GTA VI, expresados en tiempo del centro de México, son los siguientes:

Nueva Zelanda: 18 de noviembre, 5:00 horas.

18 de noviembre, 5:00 horas. Australia: 18 de noviembre, 7:00 horas.

18 de noviembre, 7:00 horas. Japón y Corea del Sur: 18 de noviembre, 9:00 horas.

18 de noviembre, 9:00 horas. Singapur, Malasia, Hong Kong y Taiwán: 18 de noviembre, 10:00 horas.

18 de noviembre, 10:00 horas. Tailandia e Indonesia: 18 de noviembre, 11:00 horas.

18 de noviembre, 11:00 horas. India: 18 de noviembre, 12:30 horas.

18 de noviembre, 12:30 horas. España, Francia, Alemania e Italia: 18 de noviembre, 17:00 horas.

18 de noviembre, 17:00 horas. Reino Unido: 18 de noviembre, 18:00 horas.

18 de noviembre, 18:00 horas. Brasil y Argentina: 18 de noviembre, 21:00 horas.

18 de noviembre, 21:00 horas. Estados Unidos (hora del este): 18 de noviembre, 23:00 horas.

18 de noviembre, 23:00 horas. México (hora del centro): 19 de noviembre, 00:00 horas.

De esta manera, los jugadores mexicanos podrán acceder a GTA VI a partir de la medianoche del jueves 19 de noviembre, de acuerdo con el calendario difundido.