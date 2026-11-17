El actual contrato de la NFL para traer juegos de temporada regular a la Ciudad de México es por tres años, pero los directivos de NFL México trabajan para que sean más.

¡San Pancho 26! ¡San Pancho 26! ¡Tepito 80! ¡Condesa! ¡Purdy! ¡Cousins! ¡Set, hut! La NFL está de regreso en México con el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings el próximo domingo 22 de noviembre.

Pero antes de que los mariscales de campo saquen la primera jugada sobre la cancha del Estadio Banorte, la liga ya consiguió su primer 1 & 10 para ‘consentir’ a los más de 40 millones de fanáticos de la NFL en México tras cuatro años de ausencia.

“Creo que es para lo que hemos estado trabajando en este lapso de tiempo entre el último juego en 2022 y el juego de este año. Y esta consistencia nos va a permitir construir o seguir construyendo la plataforma que llevamos años desarrollando y que queremos llevar al siguiente nivel”, dijo Arturo Olivé, director general de NFL México, en conferencia con medios.

Como parte de las actividades por el regreso de la NFL a la Ciudad de México, la liga preparó Barrio NFL, una experiencia inmersiva que incluye nada más y nada menos que el trofeo Vince Lombardi, que se entrega al equipo ganador del Super Bowl.

Directivos de la NFL en el Media Summit en Casa Grande, en la colonia Condesa. (Diego Caso Rosas)

De Tepito a la Condesa: Así es el recorrido por los cuatro barrios de la NFL en CDMX

La historia y la cultura de la Ciudad de México sirvieron de inspiración a la NFL para recrear cuatro barrios capitalinos: Tepito, Coyoacán, Condesa y Doctores.

Durante la presentación, representantes de NFL México explicaron que la intención era trasladar al evento la identidad de una ciudad donde el futbol americano tiene más de un siglo de historia. “Toda esta inercia, toda esta historia y cultura de esta ciudad plasmada en un juego”.

Pero antes de entrar a los espacios de Barrio NFL, los visitantes podrán observar una exhibición de los anillos de campeón de las 60 ediciones del Super Bowl, desde el primer título de Green Bay Packers en 1967 hasta el que consiguieron los Seattle Seahawks tras vencer a los New England Patriots en febrero pasado.

Los anillos de campeón del Super Bowl se caracterizan por utilizar diamantes. (Diego Caso Rosas)

Estos anillos son auténticas piezas de joyería cuyo costo de fabricación puede alcanzar los 50 mil dólares por unidad, según estimaciones publicadas por BBC Sport. Su valor depende de los materiales utilizados, la cantidad de diamantes y la complejidad del diseño elegido por cada franquicia.

Tras observar los anillos de campeones los asistentes a Barrio NFL podrán tomarse una foto con el trofeo Vince Lombardi, bautizado así en honor al coach que entrenó a los Packers ganadores del primer Super Bowl de la historia.

El Super Bowl LXI se jugará el próximo 14 de febrero de 2027 en el estadio de Los Angeles Rams. (Diego Caso Rosas)

Tepito: ¿Te falta barrio?

La primera parada es Tepito, donde la NFL recreó una habitación con televisores ‘viejitos’, una radio de época, espejos con marcos dorados y una máquina de videojuegos que evocan la nostalgia de décadas pasadas.

Entre los objetos destacan banderines de los Minnesota Vikings, un gorro con cuernos vikingos y trofeos coronados por balones de futbol americano, uno de ellos decorado con motivos alusivos al partido de la NFL en México.

(Diego Caso Rosas)

Coyoacán, entre coyotes y el americano

El recorrido continúa por Coyoacán, donde una escenografía recrea el Jardín Hidalgo de esta alcaldía al sur de la CDMX, con sus bancas de hierro verde, jardineras y el Mercado 89.

En una de las paredes aparecen dos aficionados vestidos con jerseys de futbol americano lanzándose un balón, mientras que otro espacio está dedicado a una representación de los coyotes que dan identidad a esta zona de la capital.

(Diego Caso Rosas)

Condesa: Merch y un speakeasy secreto

Acá se viene muchos ‘touchdowns’ de compras: Este barrio está dedicado a la mercancía oficial del partido entre los 49ers y los Vikings con chaquetas de edición limitada.

Además, este espacio guarda una sorpresa. Detrás de una puerta corrediza se esconde un speakeasy, un bar de ambiente íntimo con paredes rojas, sillones, espejos decorativos y una barra iluminada con el escudo de la NFL.

En el lugar se ofrecen cocteles preparados con Jack Daniel’s, uno de los patrocinadores del evento. Uno de ellos mezcla maracuyá, jarabe de vainilla, limón verde, chocolate y cerveza.

La experiencia también incluye mercancía del diseñador mexicano Tony Delfino, quien incorporó su característico delfín a prendas inspiradas por el partido entre San Francisco y Minnesota.

(Diego Caso Rosas)

La Doctores: La NFL se sube al ring

El recorrido termina en la Doctores, donde la NFL rinde homenaje a una de las tradiciones más representativas de esta colonia: la lucha libre y la Arena México.

Las paredes están cubiertas de carteles que recuerdan las funciones de lucha libre, pero los protagonistas son ‘El Furioso Dorado’ y ‘El Vikingo’, acompañados de frases como ‘Cada yarda vale oro’ y ‘Garra, fuerza y corazón’.

La temática también se plasmó en la mercancía. Los aficionados encontrarán gorras con máscaras de luchadores de los Vikings y 49ers y ropa que combinan los colores de las franquicias con elementos de la lucha libre.

(Diego Caso Rosas)

Lista de precios de la mercancía oficial de Barrio NFL

Además de las experiencias en los cuatro barrios, Barrio NFL ofrece mercancía oficial del partido entre los 49ers y los Vikings, además de una colección desarrollada con el diseñador mexicano Tony Delfino.

Si tienes tu pase para esta actividad, en la siguiente tabla puedes consultar los precios de algunos productos.