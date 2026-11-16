El Estadio Banorte será sede del encuentro entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, un partido de temporada regular que marcará el regreso de la NFL a México tras cuatro años de ausencia. (Foto: NFL/Freepik)

La NFL regresa a México después de 4 años de ausencia con un partido de temporada regular que enfrentará a los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en un encuentro desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Además del enfrentamiento deportivo, el evento cuenta con un espectáculo de medio tiempo para amenizar la espera para que se reanude el partido de la semana 11 de la temporada 2026 de la NFL.

Estadio Banorte es la sede del encuentro de la NFL en México., (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de la NFL en México 2026?

El partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se realizará el domingo 22 de noviembre de 2026, en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

El kickoff está programado para las 19:20 horas, tiempo del centro de México. De acuerdo con la información oficial de la NFL, las puertas del inmueble abrirán a las 15:30 horas.

¿Quién estará en el show de medio tiempo de la NFL en México?

El show de medio tiempo está a cargo de The Warning, una banda mexicana conformada por tres mujeres regiomontanas que se dedican a tocar temas de rock y metal.

El grupo está integrado por las hermanas Daniela ‘Dany’, Paulina ‘Pau’ y Alejandra ‘Ale’ Villarreal. Recientemente ganaron el Grammy latino por su canción ‘Eco’.

“Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático. Amamos la NFL y cada vez que trabajamos juntos no podemos esperar para hacerlo de nuevo. Tocar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble”, contó Paulina Villarreal ern el anuncio oficial del partido de la NFL en México.

La banda The Warning tocará en el medio tiempo del juego de la NFL en México. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quién cantará el Himno Nacional Mexicano en el partido de la NFL?

La cantante Majo Aguilar será la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del inicio del encuentro.

La noticia fue confirmada por la NFL el 23 de septiembre de 2026. La intérprete de música mexicana expresó su emoción por representar al país:

“Me siento muy feliz de poder interpretar el Himno Nacional de México. Somos un país hermoso con una cultura muy rica. Gracias a la NFL por invitarme a ser parte de un momento tan especial y permitirme representar a mi país. Me llena de orgullo ser mexicana”, dijo en el anuncio oficial.

La cantante MXKA interpretará el himno de Estados Unidos. La artista, nacida en Oakland, California, tiene raíces mexicanas por su madre, originaria de la Ciudad de México.

Majo Aguilar interpretará el Himno Nacional Mexicano en el partido de la NFL en nuestro país. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver el partido de la NFL en México 2026 EN VIVO?

Los aficionados que no puedan acudir al Estadio Banorte tendrán la posibilidad de seguir el partido de la NFL en México entre Vikings y 49ers desde casa.

La NFL confirmó que la transmisión en México estará disponible a través de Canal 5 y ESPN. Los dos canales también transmitirán las interpretaciones de los himnos nacionales y el espectáculo de medio tiempo de The Warning.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte para el partido de la NFL?

La opción más recomendable es utilizar el transporte público. Puedes llegar en Metro hasta la estación Tasqueña de la Línea 2 y hacer transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco; baja en Estadio Azteca, la parada más cercana al recinto. También habrá un servicio especial Park & Ride, con estacionamientos remotos y autobuses hacia el estadio.

Toma en cuenta que no habrá estacionamiento público en el Estadio Banorte, por lo que se recomienda evitar llegar en automóvil y anticipar los traslados.