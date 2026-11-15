Leyendas de América vs. Atlético de Madrid HOY: ¿A qué hora y dónde ver partido EN VIVO?

Leyendas de América y Atlético de Madrid se dan cita este domingo en Puebla (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Club América, Atlético de Madrid).

Las figuras que hicieron historia con el Club América y el Atlético de Madrid vuelven para un partido especial. Cuauhtémoc Blanco, Miguel Layún, Salvador Cabañas, David Villa y el ‘Tigre’ Radamel Falcao encabezan las convocatorias de Noche de Leyendas en Puebla.

Además, el choque de esta tarde desde la cancha del Cuauhtémoc se podrá ver gratis mediante plataformas digitales y redes sociales, por lo que te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo juegan América vs. Atlético de Madrid Leyendas? Horario y canal de transmisión

El partido entre las leyendas del América y Atlético de Madrid se juega este domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La sede es el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inmueble con capacidad para más de 46 mil aficionados. El encuentro tiene un formato especial de dos tiempos de 40 minutos y, si termina empatado, el ganador se define mediante una tanda de penales.

La transmisión del partido está disponible gratis mediante Layvtime. La emisión comienza a las 17:30 horas, media hora antes del inicio programado del encuentro, en sus canales de YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

Partido : Leyendas de América vs. Atlético de Madrid

: Leyendas de América vs. Atlético de Madrid Fecha : Domingo 15 de noviembre de 2026

: Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora : 18:00 horas, tiempo del centro de México

: 18:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Estadio Cuauhtémoc, Puebla

: Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: Layvtime en YouTube, Twitch, TikTok y Facebook

El compromiso representa el primer partido oficial del equipo de leyendas del América y el primer encuentro internacional de exfiguras del Atlético de Madrid.

Las instituciones vuelven a encontrarse después de 12 años: sus primeros equipos se enfrentaron en 2014, cuando las Águilas consiguieron la victoria en penales ante los Colchoneros.

Las entradas para el partido están disponibles a través de Boletomóvil. Los precios van de 301 a 1,284 pesos, de acuerdo con la zona elegida en el Estadio Cuauhtémoc, mediante el sitio web de la boletera.

¿Quiénes son los convocados del América para el partido de leyendas?

El equipo azulcrema convocó a 17 exfutbolistas, entre ellos auténticos ídolos como Blanco, Cabañas o Layún, además de nombres como Oribe ‘Cepillo’ Peralta y Luis Roberto Alves ‘Zague’. La convocatoria completa del América es:

Adolfo Ríos Adrián Chávez Miguel Layún Maza Rodríguez Aquivaldo Mosquera Ricardo Rojas Óscar ‘Kevin’ Rojas Germán Villa Jesús Molina Rubens Sambueza Osvaldo Martínez Cuauhtémoc Blanco Luis Roberto Alves ‘Zague’ Oribe Peralta Salvador Cabañas Claudio ‘Piojo’ López Luis ‘Matador’ Hernández

¿Qué exjugadores del Atlético de Madrid juegan hoy en Puebla?

El conjunto rojiblanco reúne a 17 futbolistas que defendieron la playera colchonera en distintas etapas. Entre los nombres más destacados aparecen Villa y Falcao, además de Diego Godín, Juanfran, Maxi Rodríguez y João Miranda. La convocatoria del Atlético de Madrid está integrada por:

Miguel Ángel Moyá Sergio Asenjo Jesús Gámez João Miranda Diego Godín Juanfran Iván Amaya Mario Suárez Ignacio Camacho Augusto Matías Fernández José Manuel Jurado Raúl García José María Movilla David Villa Radamel Falcao Maxi Rodríguez Fran Mérida

El equipo rojiblanco está dirigido por Milinko Pantic, campeón como jugador del histórico doblete del Atlético de Madrid en 1996.