Muere Óscar ‘Patroncito’ Cortez a los 20 años: ¿Quién era el boxeador sonorense?

Óscar ‘Patroncito’ Cortez, promesa invicta del pugilismo sonorense, murió a los 20 años, según lamentaron múltiples personalidades del ámbito del boxeo mexicano.

La noticia fue confirmada por su equipo de entrenamiento Caballero’s Team, de Alfredo Caballero, quien lamentó la pérdida en una historia de Instagram.

Por medio de sus redes sociales, la empresa Coliseo Promotions, con la que el joven realizó peleas, lamentó la muerte del boxeador mexicano.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Óscar ‘Patroncito’ Cortez. Nos unimos de corazón a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del boxeo ante esta irreparable pérdida. Deseamos que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Descanse en paz”, expresó la promotora.

En otra publicación en redes sociales, lo recordaron como una persona que tenía una gran pasión por el boxeo y que transmitía mucha alegría “dentro y fuera del ring”.

Por el momento, no se dieron a conocer las causas del fallecimiento del boxeador mexicano. Personalidades como el promotor Rafael Soto Gil o el excampeón mundial Sergio ‘Yoreme’ Mendoza se unieron a las condolencias por la pérdida.

¿Quién fue Óscar ‘Patroncito’ Cortez, boxeador sonorense invicto que murió a los 20 años?

Originario de Hermosillo, pero criado en Nogales, Óscar ‘Patroncito’ Cortez era uno de los prospectos más destacados del boxeo sonorense. Con 20 años. Ostentaba un récord invicto de nueve victorias y un empate, con cuatro nocauts propinados, de acuerdo con la plataforma BoxRec.

El pugilista, de peso ligero, inició su carrera en agosto de 2024, cuando venció a Angel Eduardo Romero Montes en Hermosillo. El único empate de su trayectoria llegó en abril de 2025, cuando igualó en las tarjetas ante Manuel Emiliano Griego Mayboca, en una función en Guaymas.

El pasado febrero, el ‘Patroncito’ ganó el título de Fecombox —avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB)— del peso ligero en una contienda ante Luis ‘Sismo’ Corona.

De acuerdo con la plataforma, su último combate fue en junio, cuando venció en la Arena Sonora a Jonathan Isaac Uribe Hernández.

Según explicó en un video publicado por Coliseo Boxing Club, gimnasio de Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada además del boxeo, el ‘Patroncito’ era barbero y también “amigo y casi hermano para mucha gente”.

En su semblanza, relató que su amor por el boxeo nació desde niño, cuando veía las peleas por televisión y se enfrentaba a otros niños que querían hacerle bullying.

Antes de su pelea contra ‘Sismo’ Corona, le contó a El Imparcial que, aunque nació en Hermosillo, se consideraba de Nogales, dado que ahí creció y estaba su familia. “Hay mucha gente aquí en Hermosillo que aprecio mucho, pero mi barrio es Nogales”, expresó.

En su semblanza con Coliseo Boxing Club, habló sobre la experiencia de cambiar su vida: “El dejar a la familia y venirme acá (a Hermosillo) fue algo que no imaginé: vivir en otro municipio de este estado, otra gente, otro ambiente, la verdad”.

El ‘Patroncito’ aspiraba a crecer en el boxeo: “Quiero poner mi nombre en el mapa y dejar una huella”, concluyó.