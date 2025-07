Encuentran sin vida al boxeador mexicano ‘Tony’ Rodríguez, tras pelea en EU: Esto sabemos de su muerte

El boxeo mexicano enfrenta momentos complicados; primero, con la detención de Julio César Chávez Jr., y ahora, con la noticia del fallecimiento de Pedro Antonio ‘Tony’ Rodríguez después de una pelea en Estados Unidos.

Hasta el momento están poco claras las causas de muerte del boxeador mexicano, quien falleció horas después de subirse al ring y enfrentar al estadounidense Phillipe Vella.

Su esposa, Karla Valenzuela, también desconoce qué pasó realmente con el púgil originario de Gómez Palacio, Durango, donde vivía con su familia.

¿Qué le pasó al boxeador ‘Tony’ Rodríguez?

El fin de semana pasado, Rodríguez Bárcenas participó en la cartelera de ‘Pelea en el Barrio’ en el American Royale Palace, en Phoenix, Arizona. La pelea fue realizada por la Comisión de Boxeo y MMA de Arizona, y organizado por Del Sol Boxing Promotions.

‘Tony’ Rodríguez, boxeador de peso supergallo (122 libras) se enfrentó el 5 de julio contra el estadounidense Phillipe Vella, en una pelea a seis asaltos que el mexicano perdió por decisión unánime, sumando un fracaso más a su carrera.

Tras perder el encuentro, Rodríguez regresó al hotel en el que se hospedaba con la intención de descansar un poco y salir más tarde con otros boxeadores de la cartelera, pero ya no salió de su habitación, de acuerdo con Marca USA.

La mañana del domingo llegó el transporte que llevaría a los deportistas del hotel al aeropuerto, pero ‘Tony’ Rodríguez no atendía ninguno de los llamados, lo que causó extrañeza y llevó al personal del hotel a abrir la habitación donde se hospedó. Fue ahí donde lo encontraron sin signos vitales.

Esposa de Tony Rodríguez no sabe qué pasó con el boxeador mexicano

En redes sociales, la pareja del boxeador mexicano ‘Tony’ Rodríguez, llamada Karla Valenzuela, lamentó la muerte de su esposo, con el que tuvo tres hijos.

“Te amaré siempre. Dejas un enorme vacío en mi corazón, aunque ganamos un ángel que nos cuidará eternamente. No es una despedida, mi amor, nos vemos pronto, te amo”, escribió la joven de Gómez Palacio en su perfil de Facebook.

Valenzuela fue la última persona que habló con el boxeador de Durango, pero desconoce qué pudo causar la muerte de su esposo, pues su conversación fue solamente por teléfono.

“Él bajando de su pelea me llamó, todavía cuando terminaron la función y se fue para el hotel platicó conmigo, me hizo videollamada. Me dijo que iba a salir a comprar su cena y que regresaba porque a las 3:30 de la mañana iban a pasar por ellos para llevarlos al Aeropuerto, fue lo único que yo hablé con él”, mencionó en primera instancia, según TUDN.

Espera que las autoridades competentes determinen las causas. “No sé lo que realmente pasó; algún golpe, no sé qué fue lo que pasó, yo también estoy confundida. Hay que esperar a mañana a ver qué es lo que sale en el dictamen de la SEMEFO”, agregó Karla.

Recaudan fondos para repatriar cuerpo de ‘Tony’ Rodríguez

En redes sociales, Valenzuela difunde una página de Go Found Me para ayudar a la familia de ‘Tony’ Rodríguez con los gastos que implica la muerte del mexicano en Estados Unidos.

"La familia solicita el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos funerarios y repatriar el cuerpo de Tony a su país de origen, para que pueda recibir el último adiós rodeado de sus seres queridos. Los costos de repatriación y los arreglos funerarios son abrumadores, y la familia no estaba preparada para una pérdida tan inesperada", señala la página.

¿Quién fue el boxeador Antonio Pedro Antonio ‘Tony’ Rodríguez?

Pedro Antonio ‘Tony’ Rodríguez Barcena fue un boxeador originario de Gómez Palacio, Durango, que inició su trayectoria profesional en 2007 y peleó en 44 ocasiones.

El récord del boxeador ‘Tony’ Rodríguez era de 15 victorias (7 nocauts), 26 derrotas (13 por nocaut) y 3 empates, de acuerdo con el sitio especializado BoxRec. Llevaba inactivo 6 años antes de regresar al ring este 2025.

Además de boxeador, trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y según el sitio de Go Found Me, también tenía su propio gimnasio que abrió recientemente para desarrollarse como entrenador.