Leyendas de América vs. Atlético de Madrid: Fecha, convocados, sede y lo que debes saber

Leyendas como Cuauhtémoc Blanco regresan para un partido de exfiguras del América vs. Atlético de Madrid (Foto: Cuartoscuro).

Las figuras históricas de Club América y Atlético de Madrid se reencuentran con los aficionados y las canchas para protagonizar Noche de Leyendas.

El encuentro reúne a campeones, referentes y exseleccionados de ambos clubes. Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, David Villa y Radamel Falcao son algunos de los nombres que encabezan las convocatorias.

¿Cuándo es el partido de Leyendas América vs. Atlético de Madrid?

El partido entre América Leyendas y Atlético de Madrid Leyendas se disputa el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La sede es el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inmueble que recibe este encuentro internacional entre exjugadores de las dos instituciones. La organización anunció que el partido tendrá dos tiempos de 40 minutos y, en caso de empate, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

El evento también representa un precedente para ambos equipos: será el primer partido oficial del equipo de leyendas del América y el primer encuentro internacional de las leyendas del Atlético de Madrid.

Partido : Leyendas de América vs. Atlético de Madrid

: Leyendas de América vs. Atlético de Madrid Fecha : Domingo 15 de noviembre de 2026

: Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora : 18:00 horas, tiempo del centro de México

: 18:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Quiénes son los convocados del América para el partido de leyendas?

La convocatoria azulcrema reúne a futbolistas de distintas etapas del club. Entre ellos aparecen Cuauhtémoc Blanco, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Salvador Cabañas, Oribe Peralta y Luis ‘Matador’ Hernández.

También destaca Miguel Layún, quien confirmó su participación y volverá a representar al equipo con el que cerró su carrera profesional. El exdefensa fue protagonista de la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul, cuando anotó el penal que le dio el campeonato a las Águilas.

Estos son los 17 jugadores anunciados por el América:

Adolfo Ríos Adrián Chávez Miguel Layún Maza Rodríguez Aquivaldo Mosquera Ricardo Rojas Óscar ‘Kevin’ Rojas Germán Villa Jesús Molina Rubens Sambueza Osvaldo Martínez Cuauhtémoc Blanco Luis Roberto Alves ‘Zague’ Oribe Peralta Salvador Cabañas Claudio ‘Piojo’ López Luis ‘Matador’ Hernández

¿Qué exjugadores del Atlético de Madrid estarán en Puebla?

El conjunto rojiblanco también contará con nombres reconocidos por sus actuaciones en el futbol español y en distintas competencias internacionales. La lista incluye a David Villa, campeón del mundo con España en 2010; Radamel Falcao, referente ofensivo del Atlético, y Diego Godín, capitán durante una de las etapas más destacadas del club.

La convocatoria también contempla a jugadores que fueron grandes estrellas como Maxi Rodríguez, Juanfran, João Miranda y Raúl García.

Los 16 convocados del Atlético de Madrid son:

Miguel Ángel Moyá Sergio Asenjo Jesús Gámez João Miranda Diego Godín Juanfran Iván Amaya Mario Suárez Ignacio Camacho Augusto Matías Fernández José Manuel Jurado Raúl García José María Movilla David Villa Radamel Falcao Maxi Rodríguez

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Atlético de Madrid Leyendas?

Los boletos están disponibles a través de Boletomóvil. Los precios varían según la zona del Estadio Cuauhtémoc y van de 301 a 1,284 pesos. La zona Porra América tiene el costo más bajo, mientras que Platea Poniente concentra el precio más alto.

La distribución de precios por sección es la siguiente: