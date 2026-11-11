Hospitalizan a Frankie Muniz tras choque en NASCAR: ¿Qué le pasó al actor de ‘Malcolm, el de en medio’?

Frankie Muniz participaría en una competencia automovilística por el Día de los Veteranos junto a otros pilotos de NASCAR, pero un incidente durante las prácticas obligó a trasladarlo al hospital. (Foto: Shutterstock)

Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, el de en medio, fue hospitalizado de emergencia después de sufrir un accidente en el Daytona International Speedway.

El actor y piloto de NASCAR era uno de los 12 pilotos de Ford —entre ellos Joey Logano y Logan Sargeant— en la carrera benéfica de Mustangs por el Día de los Veteranos, prevista para este miércoles por la tarde.

Durante los entrenamientos del evento, llamado Proud to Honor Veterans Day Classic, el piloto del equipo Air Force y campeón de la categoría Am de GT4 America tuvo un incidente.

De acuerdo con un comunicado de Ford, fue llevado a un hospital de Florida para someterse a más pruebas, pero se encuentra “despierto y consciente”.

“Iremos compartiendo novedades a medida que estén disponibles. Gracias por vuestro apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en estos momentos”.

¿Qué se sabe del accidente de Frankie Muniz en la NASCAR?

Frankie Muniz conducía un Ford Mustang Dark Horse R con el número 30, identificado con los colores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuando sufrió el accidente durante las prácticas en el circuito de Daytona, Florida.

El automóvil terminó contra una barrera de neumáticos y sufrió daños importantes. La magnitud del impacto obligó a intervenir a los equipos de emergencia del circuito, que cortaron el techo del vehículo para atender y retirar al actor.

Las imágenes difundidas después del accidente mostraron los daños que sufrió el Ford Mustang. Sin embargo, las autoridades y los organizadores del evento todavía no informaron qué provocó el choque ni a qué velocidad conducía Frankie Muniz.

Como consecuencia, el actor quedó fuera de la carrera benéfica Proud to Honor Veterans Day Classic, confirmó NASCAR Track Communications.

Respecto a su estado de salud, Ford Racing y Team Reaume informaron que Muniz estaba despierto y alerta después del accidente. No obstante, las organizaciones no proporcionaron detalles sobre posibles lesiones que sufrió el intérprete.

Entre los invitados especiales del evento se encontraba Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, el padre de Malcolm, en la serie. Su participación estaba anunciada en la página oficial del Ford Proud to Honor Veterans Day Classic.

¿Cómo comenzó Frankie Muniz su carrera como piloto de NASCAR?

Aunque Frankie Muniz alcanzó la fama internacional por su papel en Malcolm, el de en medio, su trayectoria en el automovilismo profesional comenzó en 2006, cuando participó en la categoría Formula BMW USA.

Posteriormente, compitió en Formula Atlantic, donde buscó consolidarse como piloto. Sin embargo, un accidente en el circuito de Mid-Ohio, en 2009, interrumpió su carrera, después de que sufrió una fractura de espalda y una lesión grave en el pulgar izquierdo.

Muniz permaneció varios años alejado de las competencias profesionales hasta que, en 2023, regresó a las pistas como piloto de tiempo completo de Rette Jones Racing en la ARCA Menards Series, una categoría de desarrollo vinculada a NASCAR.

Durante la temporada 2023 de la ARCA Menards Series, Frankie Muniz terminó 11 carreras entre los primeros 10 lugares y consiguió el cuarto puesto en la clasificación general del campeonato, uno de los mejores resultados de su trayectoria como piloto profesional.

Su trayectoria continuó en 2024, cuando debutó en la NASCAR Craftsman Truck Series, una de las principales divisiones nacionales de la organización. Para 2025 consiguió un asiento de tiempo completo con Reaume Brothers Racing.

En el Daytona International Speedway, el mismo circuito donde sufrió su reciente accidente, Frankie Muniz consiguió uno de sus mejores resultados en NASCAR: terminó en el décimo lugar de la primera carrera de la temporada 2025.

En 2026 continuó su participación en NASCAR con Team Reaume, aunque también compitió en otras categorías. Uno de sus mayores logros llegó en GT4 America, donde conquistó el campeonato de la categoría Am junto con Tyler Stone, a bordo de un Ford Mustang de TechSport Racing.

A pesar de las dificultades que enfrentó durante su trayectoria, Muniz manifestó su intención de continuar en NASCAR durante 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de disputar únicamente algunas carreras.