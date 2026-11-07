F1 EN VIVO Qualy del Gran Premio de Brasil 2026: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ en Interlagos?

Rafael Câmara debuta en la Fórmula 1 ante su afición durante el GP de Brasil 2026, donde toma el asiento de Esteban Ocon en Haas. (Foto: Xinhua/ Imagen generada por ChatGPT)

Después del caótico Gran Premio de México, en el que Kimi Antonelli se coronó campeón de la temporada 2026, el Gran Circo se traslada hasta São Paulo para disputar el GP de Brasil. El Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, recibe a los pilotos en una de las últimas citas del calendario.

Este circuito será el escenario donde los equipos buscarán encontrar la configuración adecuada para afrontar la qualy y conseguir una buena posición en la parrilla de salida. Aunque el campeonato de pilotos ya tiene dueño, todavía queda por definir el subcampeonato, una disputa en la que figuras como Max Verstappen y Lewis Hamilton mantienen posibilidades de quedarse con el segundo puesto.

El GP de Brasil también tendrá un ingrediente especial para la afición local: Rafael Câmara debutará en la Fórmula 1 frente a su público. El piloto brasileño tomará el asiento de Esteban Ocon en Haas, luego de que la escudería decidiera apartar al francés de lo que resta de la temporada tras el conflicto que protagonizó durante el Gran Premio de México. Câmara tendrá así su primera oportunidad en la máxima categoría antes de lo previsto.

Kimi Antonelli (Mercedes) se coronó como Campeón Mundial de la Fórmula 1 tras quedar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1?

Para fortuna de los aficionados al deporte motor en México, la clasificación del Gran Premio de Brasil se realizará durante la tarde de este sábado 7 de noviembre. :

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: De 12:00 a 13:00 horas, tiempo del centro de México.

De 12:00 a 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, São Paulo, Brasil.

Más allá de la pelea por los primeros lugares de la parrilla, las últimas carreras del calendario también representan una oportunidad de trabajo para Cadillac, escudería en la que compite Sergio ‘Checo’ Pérez. El equipo estadounidense continúa con su proceso de adaptación a la máxima categoría y cada sesión permite recopilar información sobre el comportamiento del monoplaza.

¿Dónde ver en vivo la qualy del GP de Brasil desde México?

Los aficionados mexicanos cuentan con diferentes alternativas para seguir la clasificación del Gran Premio de Brasil 2026, tanto en televisión de paga como mediante plataformas de streaming. La transmisión permitirá acompañar a los pilotos durante las tres fases de la sesión y conocer quién consigue la pole position en el trazado brasileño.

Sky Sports

Izzi

F1TV

Además, en El Financiero Deportes tendremos todas las actualizaciones sobre lo que suceda en Brasil, desde los resultados de la clasificación hasta las novedades de Sergio ‘Checo’ Pérez, Rafael Câmara y el resto de los pilotos que integran la parrilla de la Fórmula 1.

¿Cómo es el Autódromo José Carlos Pace?

El Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, es uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1. Ubicado en São Paulo, Brasil, cuenta con una longitud de 4.309 kilómetros y recibe a los monoplazas para una carrera pactada a 71 vueltas, con una distancia total de 305.879 kilómetros. Su primer Gran Premio de la máxima categoría se celebró en 1973.

La construcción del trazado comenzó en 1938. Para diseñarlo, sus responsables tomaron como referencia tres circuitos: Brooklands, en Reino Unido; Roosevelt Raceway, en Estados Unidos, y Montlhéry, en Francia. El resultado fue una pista con características particulares, entre ellas curvas peraltadas y cambios de elevación que obligan a los pilotos a mantener la concentración durante toda la vuelta.

Gran Premio de Brasil, así es el circuito de Interlagos. (Foto: F1)

Uno de los puntos más reconocibles de Interlagos es la secuencia conocida como Senna S, que los pilotos encuentran al inicio del recorrido. Después de atravesar las primeras curvas, los competidores llegan a la curva 4 y continúan por una sección interna más sinuosa, con diferentes cambios de dirección y peralte. Esta combinación exige un monoplaza equilibrado, capaz de responder tanto en los sectores rápidos como en las zonas más técnicas.

Gran Premio de Brasil 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

Después de la clasificación del sábado, los pilotos regresarán a Interlagos para disputar el Gran Premio de Brasil 2026 durante la mañana del domingo. La carrera será una nueva oportunidad para que Sergio ‘Checo’ Pérez busque un resultado positivo con Cadillac.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026.

Domingo 8 de noviembre de 2026. Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

11:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, São Paulo, Brasil.

La transmisión del Gran Premio de Brasil estará disponible en México a través de Sky Sports, canal que se puede sintonizar mediante los servicios de televisión de paga de Sky e Izzi. Otra alternativa es F1TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece la cobertura de la competencia mediante una suscripción.