SCJN y sindicatos acuerdan modificar evaluación del Poder Judicial; no habrá sanciones ni despidos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en las protestas nacionales contra las evaluaciones de desempeño de la Carrera Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y los Comités Ejecutivos Nacionales de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron modificar el proceso de evaluación del desempeño para garantizar que no tenga efectos sancionatorios ni implique la separación del cargo.

El acuerdo se alcanzó luego de las reuniones entre el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y los representantes sindicales, en medio del paro nacional de labores que trabajadores del Poder Judicial iniciaron el viernes 6 de noviembre para manifestar su rechazo al nuevo esquema de evaluación.

A través de un comunicado, la Suprema Corte informó que las partes acordaron revisar el mecanismo de evaluación con el objetivo de atender las preocupaciones de los trabajadores y evitar que los resultados puedan utilizarse como un instrumento de sanción laboral o despido.

Como parte de los cambios, se eliminarán las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales y se modificarán los porcentajes de los criterios que impliquen algún factor de subjetividad.

Además, se establecerá expresamente que las pruebas tendrán como propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin efectos sancionatorios ni consecuencias sobre la permanencia de los trabajadores.

¿Por qué protestaron los trabajadores del Poder Judicial?

La inconformidad surgió tras la publicación, el 5 de noviembre, del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el OAJ estableció un nuevo proceso de evaluación del desempeño para el personal de carrera judicial.

El mecanismo contempla exámenes para secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otras categorías, con el propósito de medir sus conocimientos, habilidades y desempeño profesional.

Sin embargo, los trabajadores expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de dichas pruebas, al considerar que podrían poner en riesgo su estabilidad, antigüedad y permanencia en sus puestos.

Tras darse a conocer dicho acuerdo, el pasado viernes 6 de noviembre los inconformes llevaron a cabo un paro nacional y movilizaciones en distintas sedes judiciales del país. En la Ciudad de México, algunas protestas incluyeron el cierre de instalaciones y bloqueos en vialidades.

La SCJN informó que las modificaciones sustantivas al Acuerdo General se publicarán próximamente en el DOF. También se acordó instalar mesas de trabajo permanentes para atender las preocupaciones de la base trabajadora y garantizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Finalmente, la Corte informó que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación laborarán con normalidad el lunes 9 de noviembre.

Trabajadores del Poder Judicial en Oaxaca realizaron bloqueos contra la nueva normativa de evaluación del desempeño el pasado 6 de noviembre. (Carolina Jiménez Mariscal)

Hugo Aguilar llama al diálogo con los sindicatos

Ante las movilizaciones, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo reuniones por separado con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), y Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF).

Durante los encuentros, el presidente de la SCJN manifestó su disposición a escuchar las demandas de los trabajadores y buscar alternativas institucionales para atender sus inquietudes.

Aguilar Ortiz también señaló que el proceso de evaluación debe contribuir al fortalecimiento de las capacidades profesionales del personal y a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, sin convertirse en un mecanismo punitivo.