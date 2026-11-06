Hugo Aguilar llama a trabajadores del Poder Judicial al diálogo, ante paro nacional

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron por las evaluaciones, que podrían poner en riesgo sus empleos.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunió la tarde de este viernes 6 de noviembre con los líderes de los dos sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación para atender las demandas de la base trabajadora que este viernes inició un paro nacional contra el proceso de evaluación derivado de la Reforma Judicial al considerar que esto podría poner en riesgo sus empleos y derechos laborales.

Por separado, Aguilar Ortiz dialogó con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF).

Durante ambos encuentros, el ministro presidente ofreció generar espacios de diálogo y escucha con las y los trabajadores, con el propósito de conducir los procesos institucionales con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) que permitan encontrar una solución favorable a su plantilla.

“La base trabajadora constituye la columna vertebral del sistema de justicia”, reconoció Hugo Aguilar y advirtió que la legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla, esto en referencia proceso de evaluación al personal de Poder Judicial de la Federación que causó las protestas de este viernes.

Dijo que para seguir fortaleciendo al Poder Judicial de la Federación (PJF), es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos.

“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, agregó.

Destacó que el diálogo fortalece a las instituciones y representa la vía más eficaz “para atender las diferencias, generar confianza y consolidar un Poder Judicial más cercano a quienes lo integran y que son el corazón de las instituciones”.

Trabajadores protestan contra evaluaciones en el Poder Judicial

Este viernes se realizaron durante el día una serie de protestas y bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la evaluación de desempeño de servidores públicos.

Avenidas como Periférico, Revolución, Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina, se vieron severamente afectadas. Estas protestas son parte del paro de labores que iniciaron la madrugada de este viernes 6 de noviembre.

Los inconformes exigen respeto a su antigüedad, estabilidad laboral y garantías para conservar sus puestos, ante la aplicación de exámenes que, aseguran, no contemplan su experiencia y preparación profesional.

Por esta razón, los trabajadores del Poder Judicial advirtieron que mantendrán el bloqueo por tiempo indefinido, mientras que distintas convocatorias señalan que las movilizaciones se extenderán a por lo menos 17 estados del país.

La inconformidad se extendió también a Morelos, donde más de mil trabajadores del PJF, adscritos al Décimo Octavo Circuito, suspendieron labores este jueves para manifestarse contra los criterios establecidos para evaluar su desempeño.