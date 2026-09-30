‘Se ha complicado en SCJN el tema de prisión preventiva oficiosa’: Aguilar

Hugo Aguilar (der.) minimizó los errores de la SCJN en su nueva era. (Foto: EL FINANCIERO TV)

Por mayoría de votos, la SCJN invalidó este martes 29 de septiembre la sanción, con pérdida de registro o cancelación de candidaturas, por infracciones vinculadas con actos de delincuencia en Chihuahua, incluida en una reforma legal de julio.

También invalidó las sanciones a quien se beneficie, de manera directa, por actos de violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida, que impacten durante todo el proceso electoral.

¿Por qué la SCJN invalidó las sanciones para cancelar candidaturas en Chihuahua?

Los ministros dijeron que esas sanciones violan el principio de proporcionalidad y legalidad. La gobernadora Maru Campos reprochó que “Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco, y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que sólo acata”.—David Saúl Vela

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que, pese a los avances registrados a partir de la nueva integración, hay temas que han costado trabajo resolver, como la prisión preventiva oficiosa, pero ofreció que, antes de que concluya el año, quedará resuelto.

“Lo que más me está costando es sacar los temas complejos, prisión preventiva oficiosa, doble tributación…”, dijo en entrevista con el periodista René Delgado, para EntreDichos, de El Financiero TV.

Tras calificar como falsos los señalamientos que hablan de un rezago en la nueva integración de la SCJN, dijo que también hay dificultad con temas que llegan en cascada, como controversias constitucionales, con alrededor de 300 a 350, contra leyes de vigencia anual.

En la entrevista, el ministro fue cuestionado en relación con la reunión que sostuvo el viernes con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Dijo que aunque sólo él asistió, ya se plantea otra reunión en la que estarán presentes todas las ministras y los ministros.

Adelantó que, a más tardar a mediados de noviembre, se hará público el proyecto de sentencia del caso Ayotzinapa que tiene la SCJN, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel.

Aseguró que, con esta nueva integración, “se acabó la justicia sólo para los privilegiados o los acomodados”, y ahora se da prioridad a temas que afectan a la población vulnerable.

Finalmente minimizó los errores en este primer año de la nueva SCJN, pues se limitan a temas administrativos, como el intento de comprar nuevas camionetas para los ministros, lo cual se corrigió de inmediato.

-¿Pero en términos procesales? –le preguntó Delgado.

-No tengo alguna en la mente… si hubiéramos cometido un error de proporciones desmedidas o garrafales, la ciudadanía lo estaría reclamando –respondió Aguilar.