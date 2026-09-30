Fin de septiembre

Termina septiembre, se cierra el tercer trimestre del año. Las señales económicas son mixtas, pero creo que también hay poca claridad en la política. Aunque hay colegas que ven un cambio en la dinámica de la economía, que podría implicar un crecimiento mayor al que hasta ahora esperan los especialistas, esta columna no se convence. La razón es que los datos no se ven muy sólidos. Casi todo el crecimiento del mes de julio responde a sólo dos actividades: el comercio al mayoreo y la edificación. El primero estaría respondiendo al espectacular crecimiento de las exportaciones de electrónicos, pero el segundo no parece tener explicación.

En el caso de la construcción, ya tuvimos problemas con los datos en 2022 y 2023, entonces en la rama de infraestructura. Como esta columna lo señaló en su momento, los datos estaban inflados, y aunque efectivamente hubo un impacto de los elefantes blancos en esos años, fueron mucho menores que lo originalmente publicado, sumándose al gran engaño que tenía como objetivo ganar la elección de 2024.

En esta ocasión, se supone que el crecimiento en construcción viene de edificación, específicamente de vivienda, pero los datos del Registro Único de Vivienda no confirman esos crecimientos. Hubo un momento, en mayo, en que hubo un crecimiento importante en infraestructura, que se supone era una reactivación de la inversión pública, pero en los siguientes dos meses se vino abajo, y por cerca de 10%. Así que, en el lado de la construcción, la verdad no tengo mucha fe.

El comercio al mayoreo es más creíble, aunque el nivel al que se encuentra en las últimas observaciones me parece alto. Es cierto que estamos exportando equipo electrónico como nunca, pero no estoy seguro de que eso compense la caída en las exportaciones de autos, no en dólares, sino en los servicios comerciales y de transporte que requieren. Por cierto, el transporte no ha crecido en la magnitud del comercio al mayoreo, lo que confirma algunas dudas.

Las exportaciones de electrónicos, por cierto, prácticamente no han tenido efecto en el valor de la producción de la industria. De hecho, entre enero y julio de 2026, el valor de producción de esta actividad (fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos) ha caído en 3% contra el mismo periodo del año anterior, en valores nominales, es decir, sin descontar la inflación. En esa misma comparación, las exportaciones de “máquinas para el procesamiento de datos” se han multiplicado por tres. Uno de los tantos milagros: se multiplican las exportaciones sin que la producción crezca.

Pero los milagros no terminan en la economía. Morena ha designado ya sus “coordinadores”, que son los candidatos a las gubernaturas, definidos fuera del tiempo legal para ello, sin cumplir con los procedimientos que esa misma organización había ofrecido. Insisten en haber usado encuestas, pero creo que ya nadie lo puede creer, especialmente quienes no obtuvieron la candidatura. Es necesario que acepten las decisiones, y eso todavía no está claro.

Si en el caso de los datos económicos podemos tener algunas dudas, en las mediciones de intención de voto y de popularidad, con mucha mayor razón. Especialmente porque las decisiones de los votantes ocurrirán dentro de ocho meses, en los que muchas cosas pueden cambiar, y muy probablemente no a favor del grupo actual en el poder. Ahora no habrá, como en 2024, dinero para aventar a carretadas; ni creo que, como en 2021, puedan los socios apoyar al triunfo local.

Ya el lunes comentábamos cómo se está complicando el panorama global, ahora tiene usted información sobre la economía y la política nacionales. Van a ser meses muy movidos, todavía no haga apuestas.