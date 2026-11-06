Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario y Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay

El destituido presidente paraguayo Santiago Peña fue puesto el viernes bajo arresto domiciliario bajo sospecha de abuso de confianza y tráfico de influencias, entre otros cargos, poco después de que el Senado lo destituyera por el colapso de un banco vinculado a su gobierno que dejó a casi la mitad de los 6 millones de habitantes del país sin acceso a sus ahorros.

De manera unánime, los 44 senadores presentes votaron a favor de destituir a Peña por faltas graves en el cargo, convirtiéndolo en el segundo presidente paraguayo destituido mediante juicio político desde el fin de la dictadura de 35 años del general Alfredo Stroessner en 1989.

Cuando se conoció el veredicto, poniendo fin a lo que había sido visto como una de las presidencias más estables de Sudamérica, un rugido se elevó desde las multitudes apiñadas en la plaza frente al Congreso. Clientes de los bancos, jubilados y estudiantes con camisetas de la selección nacional de fútbol ondeaban banderas paraguayas, cantaban y se abrazaban.

Los reguladores habían incautado Ueno Bank apenas tres días antes, enviando ondas de choque a través del sistema financiero y desencadenando la peor crisis política del país en más de una década.

Santiago Peña, acusado de desviar fondos públicos hacia Ueno Bank

Peña recibió la orden de permanecer en una de sus casas en Asunción hasta que comparezca ante los fiscales el sábado por la mañana por cargos de abuso de confianza, tráfico de influencias y uso del cargo público para beneficio personal, los más graves de los cuales conllevan hasta 10 años de prisión. Los legisladores lo acusan de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos riesgosos.

Peña ha negado haber cometido delito alguno.

La policía rodeó la casa el viernes por la noche mientras multitudes se reunían afuera, ondeando banderas y prometiendo mantener una vigilia hasta la mañana para asegurarse de que no escapara.

Los fiscales también ordenaron el arresto de Carlos Carvallo, quien dirigía la empresa financiera que se convirtió en Ueno hasta que Peña lo nombró presidente del banco central en 2023. No estaba claro por el momento si Carvallo estaba bajo custodia.

El vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente el viernes para cumplir el resto del mandato, que termina en agosto de 2028. Alliana también está bajo investigación en relación con el banco y hereda un gobierno bajo presión para devolver el dinero a los depositantes y castigar a los responsables.

Pedro Alliana se dirige al Congreso tras jurar como presidente de Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña. (Jorge Saenz/AP Photo/Jorge Saenz)

En un mensaje de despedida antes del veredicto, Peña expresó su esperanza de que su “presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”.

“Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”, escribió.

La indignación pública ha crecido con cada día que pasa. Mientras los senadores deliberaban el viernes, multitudes de manifestantes que exigen la devolución de sus ahorros congelados y que los responsables del colapso de Ueno Bank rindan cuentas marcharon por el centro de Asunción coreando: “Santi Peña a Tacumbú”, en referencia a la principal prisión de la capital, donde el fundador y exdirector general de Ueno, Miguel Vázquez, está ahora detenido.

“Fue una lesión de confianza muy grande”, expresó Yinal López, trabajador de la empresa estatal de electricidad, cuyo fondo de pensiones para empleados también tenía dinero en Ueno. “El presidente se burló de la gente”.

Ahorros congelados y empleos perdidos: las consecuencias del colapso de Ueno

De la noche a la mañana, los clientes de Ueno ya no pudieron retirar efectivo, acceder a sus ahorros ni usar sus tarjetas para comprar nada. El prestamista digital había cortejado agresivamente a los pobres y a quienes no tenían cuenta bancaria con generosos reembolsos en supermercados, y más de 1 millón de paraguayos abrieron allí su primera cuenta bancaria, según Ueno. Incluso jugadores de la selección nacional de fútbol, a la que Ueno patrocinó durante su camino hacia el Mundial este año, dicen que no pueden acceder a su dinero.

Las repercusiones se han extendido mucho más allá de los ahorradores. Una aplicación de transporte que dependía de Ueno cerró, dejando a 3 mil conductores sin trabajo. La empresa estatal de electricidad dice que 21 millones de dólares en préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y Taiwán, destinados a obras públicas, están atrapados en el banco. Los bonos de Paraguay han registrado algunas de las peores pérdidas en mercados emergentes esta semana, y el guaraní ha caído frente al dólar.

Algunos depositantes comenzaron a recuperar su dinero el jueves, empezando por quienes tenían hasta 10 millones de guaraníes (unos mil 500 dólares). Los depósitos están asegurados hasta unos 35 mil dólares, lo que, según el banco central, cubre al 97 por ciento de los clientes de Ueno. El banco central describe el colapso como un caso aislado e insiste en que el sistema financiero en general es seguro.

En un caso separado contra los ejecutivos de Ueno, los fiscales han acusado a 27 personas, incluido Vázquez, de delitos que incluyen abuso de confianza e intento de fraude. Un juez ordenó que seis exdirectores, entre ellos Vázquez, permanezcan en detención preventiva, y otros dos queden confinados en sus casas con monitores electrónicos. Las autoridades han incautado vehículos de lujo, un yate y dos avionetas vinculados a Vázquez.