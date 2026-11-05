Colapso de Ueno Bank: Crisis bancaria ‘tumbó’ a Santiago Peña, presidente de Paraguay y aliado de Trump

Una manifestante sostiene un billete falso de dólar estadounidense con la imagen del presidente paraguayo Santiago Peña durante una protesta.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves después de que el colapso de un importante banco comercial con vínculos con su gobierno sumiera al país sudamericano en una crisis financiera y social.

Los reguladores intervinieron Ueno Bank la madrugada del martes, congelando los ahorros de millones de paraguayos, incluidos pensionados, y lo que desató protestas generalizadas en un país donde aproximadamente una de cada tres personas tenía depósitos en la entidad. Peña, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un proceso de juicio político.

“Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, dijo Peña en un video en la red X en el que anunció su renuncia.

El Congreso de Paraguay aún debe aceptar formalmente la renuncia de Peña, aunque podría decidir avanzar con su destitución, lo que podría privarlo de inmunidad dependiendo de cómo se interprete la Constitución. Si Peña deja vacante la presidencia, el vicepresidente Pedro Alliana sería el siguiente en la línea de sucesión, aunque también enfrenta un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados.

La crisis supone un cambio radical para Paraguay después de años de proyectar una imagen de estabilidad ante líderes mundiales e inversionistas extranjeros. Peña llegó al poder en 2023, pero facciones rivales dentro de su Partido Colorado, que ha dominado la política del país durante varias décadas, se volvieron en su contra el jueves.

El colapso bancario en Paraguay

Poco después de las 3 de la madrugada del martes 4 de noviembre, mientras la mayor parte del país dormía, el Banco Central de Paraguay anunció el cierre del Ueno Bank debido a una crisis de solvencia. La Fiscalía abrió después de una investigación y dictó órdenes de detención contra al menos ocho personas vinculadas a Ueno, entre ellas Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, su accionista mayoritario. El presidente Santiago Peña invirtió en la sociedad matriz de Ueno, pero vendió su participación en marzo de 2025.

Los reguladores insistieron en que se trata de un caso aislado y que los depósitos de hasta 228 millones de guaraníes (US$ 37.400) están garantizados. El banco central dispone de 15 días para devolverlos.

“No podemos mostrar el saldo. Intenta más tarde”. Ese fue el único mensaje que recibió Deisy Asva, una estudiante de enfermería de 20 años, cuando el martes por la mañana intentó acceder a los ahorros de toda su vida en Ueno Bank, una entidad que atiende a uno de cada tres personas en Paraguay.

La respuesta de los reguladores ofrece poco consuelo a clientes como Asva, que ahora tienen dificultades para pagar desde el alquiler y las compras hasta los pasajes de autobús porque sus depósitos están congelados.

En Asunción, la capital, los clientes se congregaron frente a las sucursales cerradas en busca de respuestas. Cientos de personas se agolparon frente a una sucursal de Ueno en Ciudad del Este, mientras las redes sociales se inundaron de quejas de clientes que no podían acceder a su dinero. La Policía Nacional activó el estado de máxima alerta de seguridad y desplegó agentes en sucursales bancarias de todo el país.

La magnitud de la interrupción refleja hasta qué punto Ueno se volvió parte de las finanzas cotidianas de los paraguayos. El banco dijo en junio que tenía más de 2.9 millones de clientes —en un país con una población de aproximadamente 6.1 millones de personas— y que procesaba más de 3 millones de transacciones al día. Más de 32.000 jubilados lo utilizaron para cobrar sus pensiones del IPS, el organismo de seguridad social de Paraguay.

Apenas unas horas antes del anuncio del Banco Central, Ueno todavía animaba a sus clientes a depositar más dinero en el banco.