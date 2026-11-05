Santiago Peña, presidente de Paraguay, renuncia tras crisis en Ueno Bank: ‘Pido disculpas al pueblo’

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decidió renunciar a su cargo este jueves 5 de noviembre, después de enfrentar una de las mayores crisis políticas de su gobierno luego de la intervención de Ueno Bank, entidad financiera cuyo colapso dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató una ola críticas contra su administración.

“Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, dijo en un video.

Peña anunció su renuncia en un video publicado en X, donde explicó que dejaba su cargo para preservar la estabilidad del país y las instituciones democráticas. “Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

Sin embargo, Santiago Peña no aceptó la responsabilidad por la crisis bancaria y dijo que su prioridad era asegurar que los depositantes recuperaran sus ahorros. “Detrás de cada depósito hay años de arduo trabajo, sacrificio y sueños familiares”, dijo.

El presidente de Paraguay había anunciado medidas para atender a los ahorradores afectados, entre ellas la salida del entonces presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, y la implementación de mecanismos para facilitar la devolución de los depósitos.

¿Por qué Santiago Peña decidió renunciar como presidente de Paraguay?

La controversia escaló en Paraguay este jueves, cuando la Cámara de Diputados inició el debate sobre el juicio político contra el mandatario, luego de que legisladores de oposición impulsaran el procedimiento por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad bancaria.

Entre los señalamientos contra Santiago Peña figuran presuntos conflictos de intereses, debido a sus antiguos vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, así como cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y fondos previsionales relacionados con la institución financiera.

La crisis también llegó al Partido Colorado, al que pertenece Peña, luego de que su dirigente y expresidente paraguayo, Horacio Cartes, manifestara su respaldo al juicio político contra el actual mandatario.

La crisis de Ueno Bank representa un duro golpe para el gobierno paraguayo, pues la entidad contaba con alrededor de tres millones de clientes y administraba importantes recursos públicos.

Con información de AP