Clima en Nuevo Cielo nublado y hasta 22°C el viernes 6 de noviembre

La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, espera un viernes 6 de noviembre con cielos nublados y temperaturas frescas. El SMN pronostica máximas de hasta 22°C y mínimas de 12°C, con un ambiente templado en la región.

¿Qué temperaturas hará este viernes en Nuevo León?

En Monterrey, la mínima será de 13.3°C y la máxima de 20.3°C. San Pedro Garza García, por su parte, tendrá un día ligeramente más fresco, con una mínima de 12.0°C y una máxima de 19.7°C. Se recomienda estar atento.

Guadalupe espera temperaturas entre 14.0°C y 21.0°C. Apodaca, en contraste, registrará las máximas más elevadas de la zona, con una mínima de 14.7°C y una máxima de 22.3°C. El cielo estará nublado.

¿Hay probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana?

Este viernes 6 de noviembre, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá cielos mayormente nublados en todas sus localidades. No hay probabilidad de lluvia significativa, lo que sugiere un día seco. El ambiente será fresco pero estable.

El viento en la Zona Metropolitana será ligero. Monterrey y Guadalupe esperan vientos de 6 km/h. San Pedro Garza García tendrá 7 km/h, y Apodaca registrará 8 km/h. Estas condiciones, junto al cielo nublado, mantendrán un ambiente fresco.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre : Máxima de 22°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 7 de noviembre : Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Domingo 8 de noviembre: Máxima de 18°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León indica un gradual descenso de las temperaturas. Los cielos permanecerán nublados y los vientos ligeros, consolidando un clima fresco. Se aconseja estar preparado para este ambiente templado.

¿Qué precauciones tomar con este clima?

Con el clima fresco, es clave cuidar la salud. Se recomienda beber suficiente agua para mantenerse hidratado, aunque no se sienta sed. También, evitar cambios bruscos de temperatura ayuda a prevenir resfriados. Usar ropa adecuada es muy importante.

Para salir, se sugiere vestir en capas, lo que permite ajustarse a las variaciones de temperatura del día. Un suéter o chamarra ligera será útil, sobre todo por la mañana y noche. Mantenerse abrigado en estas horas es esencial.

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