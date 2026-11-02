Clima en Nuevo León: Monterrey prevé temperaturas de hasta 29 grados este martes 3 de noviembre

Así estará el clima en Nuevo León este martes 3 de noviembre.

El martes 3 de noviembre, la Zona Metropolitana de Monterrey se prepara para un día con clima cálido y cielos despejados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará condiciones estables, con temperaturas agradables que invitan a actividades al aire libre.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Nuevo León?

En la capital, Monterrey, se espera una temperatura mínima de 14.3°C y una máxima de 26.7°C. Por su parte, en San Pedro Garza García, los termómetros marcarán entre 13.7°C y 26.0°C.

Guadalupe registrará una mínima de 15.0°C y una máxima de 27.3°C. La ciudad de Apodaca será la más cálida, con una mínima de 16.0°C y una máxima que alcanzará los 29.3°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estarán el cielo y el viento en la región de Monterrey?

Para este martes, todas las ciudades de la zona metropolitana de Monterrey presentarán un cielo completamente despejado. No hay probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día soleado para sus habitantes.

El viento se mantendrá ligero en la mayoría de los municipios. En Monterrey y Guadalupe se esperan vientos de 5 a 6 km/h, mientras que en Apodaca soplará con una velocidad de hasta 8 km/h.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico general para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Martes 3 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 6 km/h.

Miércoles 4 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Jueves 5 de noviembre: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días indica la continuación de un clima estable y sin lluvias en la región. Una circulación anticiclónica sobre el interior del país mantendrá estas condiciones, con mañanas frescas y tardes cálidas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima soleado?

Ante las temperaturas agradables y la ausencia de nubes, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Es importante beber suficiente agua durante el día, especialmente si se realizan actividades al aire libre bajo el sol.

Para el martes, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros para las horas centrales del día. Sin embargo, debido al descenso de temperaturas por la noche, es aconsejable llevar una chamarra ligera o suéter al salir.

Fuente: CONAGUA.

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