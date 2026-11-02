Clima en CDMX y Edomex: Mínima de 11°C para el martes 3 de noviembre

Así estará el clima para la CDMX y el Estado de México HOY 2 de noviembre.

El Valle de México se prepara para un martes 3 de noviembre con clima mayormente despejado y temperaturas templadas. La Ciudad de México registrará una mínima de 11.7°C y una máxima de 24.7°C, ideal para actividades al aire libre.

¿Qué temperaturas esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se esperan temperaturas diurnas que alcanzarán los 24.7°C, con mañanas frescas de hasta 11.7°C. Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, tendrá un rango similar, con mínimas de 11.7°C y máximas de 24.7°C.

La ciudad de Toluca, capital del Estado de México, experimentará un ambiente más frío, con el termómetro entre 5.3°C y 21.3°C. En contraste, Ecatepec de Morelos presentará valores más cálidos, de 11.3°C a 25.7°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en el Valle de México?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una baja probabilidad de lluvia para toda la región. El cielo estará principalmente despejado, permitiendo un día soleado en la mayoría de las localidades del Valle de México.

Los vientos serán ligeros en la zona. La Ciudad de México registrará ráfagas de 6 km/h, mientras que Naucalpan tendrá vientos de hasta 7 km/h. Toluca mantendrá una brisa suave de 3 km/h durante el día.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 3 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Miércoles 4 de noviembre : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h. Jueves 5 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días en el Valle de México es de estabilidad. Una circulación anticiclónica ayudará a que prevalezca un ambiente con pocas nubes y baja probabilidad de lluvias en la Mesa Central, según el SMN.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en el Valle de México?

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Usar protector solar es importante para proteger la piel de la exposición directa al sol.

Para la vestimenta, se sugiere ropa ligera y cómoda. Es aconsejable llevar una prenda extra para las mañanas frescas y las noches, particularmente en Toluca, donde las temperaturas bajan considerablemente.

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