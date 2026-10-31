Asesinato de Carlos Manzo, un año después: 34 detenidos y una venganza del CJNG detrás del caso

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre en el Festival de las Velas.

La Fiscalía General de Michoacán confirmó que una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el móvil del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, a un año del ataque ocurrido el 1 de noviembre del año pasado.

Israel Vega, vicefiscal de Michoacán, confirmó que el asesinato del edil se debió a la confrontación que sostuvo con la organización criminal, entonces liderada por Nemesio Oseguera ‘El Mencho’.

Dicho conflicto arrancó el 27 de agosto del año pasado, con la captura de René ‘N’, conocido como ‘El Rino’, que era jefe de plaza en Uruapan.

De acuerdo con el vicefiscal, la investigación va a un 90 por ciento, con 3 mil 500 actos de investigación y el análisis de más de mil 200 horas de video.

A esto se suman 120 audiencias, 3 mil peritajes, entre otras cosas.

Un punto importante que aclararon las autoridades fueron que el móvil no está relacionado con la actividad política de Carlos Manzo.

Sin embargo, aunque la investigación está cerca de concluir, uno de los temas aún polémicos es la entrega de celulares, petición que Grecia Quiroz, su esposa y actual alcaldesa, se niega a cumplir y por la que podría terminar en prisión.

Quiroz insistió en que la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos clave por el asesinato de Carlos Manzo

En total, suman 34 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, incluido Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo que, según autoridades, habría informado sobre los movimientos del edil al CJNG.

Alejandro ‘N’, escolta del alcalde, es otro de los detenidos, quien fue señalado en comisión por omisión, y después fue trasladado al Penal del Altiplano en el Estado de México debido a presuntos nexos con el CJNG.

Alejandra ‘N’, secretaria de Bienestar en Uruapan y madre de uno de los escoltas de Manzo, fue detenida por presuntamente encubrir vínculos de personas cercanas al alcalde, entre ellos Alex ‘N’, ahijado de Manzo con Grecia Quiroz, y conocido como ‘El Brilloso’.

Respecto a los integrantes del CJNG, destaca Ramón Ángel ‘N’, ‘El R1′, líder de la organización de ‘Los Rs’ que está ligada al ‘cuatro letras’ y quien sería el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, sería quien coordinó paso a paso el ataque en el Festival de las Velas y a quien el CJNG le ofreció 2 millones de pesos por su trabajo.