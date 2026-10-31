Enfrentamiento contra ‘Los Ciclones’ en Matamoros: Investigan a policías por asesinar a una niña de 7 años

Autoridades de Tamaulipas son investigadas por el asesinato de una niña de 7 años.

El asesinato de Aranza Adailini, una niña de siete años, durante los enfrentamientos del jueves 29 de ocutbre en Matamoros, Tamaulipas, provocó una investigación del gobierno a la Guardia Estatal.

“La muerte de una niña nos duele profundamente y exige esclarecer lo ocurrido. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias y las responsabilidades que correspondan”, se lee en un comunicado del gobierno de Tamaulipas.

Las autoridades confirmaron que la madre de Aranza Adailini resultó herida por los impactos de bala provenientes de un helicóptero de fuerzas policiales, y que actualmente se investiga la procedencia del disparo.

Américo Villarreal, gobernador del estado, instruyó que le brindaran atención y acompañamiento a las personas lesionadas y a las familias de las víctimas.

En total, hubo seis personas muertas tras los enfrentamientos con el grupo criminal ‘Los Ciclones’ y el operativo que dio con la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas ‘El Contador’.

“A las familias de Matamoros y de los demás municipios afectados les reitero: cuentan con su gobernador. Nuestra responsabilidad es protegerlas, atenderlas y responderles con hechos y con información clara”, escribió Américo Villarreal.

¿Qué sabemos del asesinato de Aranza Adailini?

Testimonios de familiares apuntan a que la camioneta en la que viajaba Aranza Adailini quedó en medio de una situación de peligro y donde ocurrían los enfrentamientos.

Desde un helicóptero de las fuerzas policiales dispararon contra la camioneta, y la niña de siete años que viajaba junto con siete menores más, recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras que la madre recibió un balazo en el pie.

Las primeras versiones indican que la víctima es de nacionalidad estadounidense, dato que aún no han confirmado las autoridades de Tamaulipas.

Las autoridades tampoco señalaron a algún elemento de la Guardia Estatal como posible tirador que disparó en contra de la camioneta color negro. Se espera que en los próximos días se establezcan responsabilidades.