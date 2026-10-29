Muere menor durante choque entre ‘Los Ciclones’ y fuerzas armadas en Tamaulipas

El enfrentamiento en Tamaulipas dejó a una niña de 7 años asesinada.

La detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’ , provocó una jornada de tensión en la frontera de Tamaulipas. Durante estos hechos, murió una niña de siete años de nombre Arayza, ciudadana norteamericana que viajaba en una camioneta color negro junto a siete menores más y una mujer que también resultó lesionada.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, la camioneta quedó en medio de la situación de riesgo cuando desde un helicóptero de fuerzas policiales les dispararon, una de las balas impactó el pie de la mujer que conducía la unidad, mientras que otra impactó la cabeza de la menor que falleció en el lugar.

Además, los hechos violentos derivaron en bloqueos en Matamoros y Río Bravo, cierre temporal de puentes internacionales, suspensión de clases en el turno vespertino y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos .

Los hechos comenzaron alrededor de las 11:00 horas de este jueves 29 de octubre, cuando fuerzas federales detuvieron a Cárdenas Rodríguez en Matamoros, para posteriormente, fue trasladado en una aeronave del Ejército Mexicano a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras el operativo se reportaron narcobloqueos con camiones de carga y unidades de transporte público, además de ponchallantas en distintas vialidades de la ciudad fronteriza.

Las afectaciones se extendieron a Río Bravo y a la carretera Victoria-Matamoros, donde también se reportaron obstrucciones en el kilómetro 45, a la altura del puente de Padilla, y en el kilómetro 39, cerca del ejido El Barretal.

La situación obligó a las autoridades educativas a suspender las clases del turno vespertino en todos los niveles, tanto en escuelas públicas como privadas de Matamoros, mientras que negocios cerraron sus puertas ante la situación de inseguridad.

Ante los hechos violentos registrados en Matamoros , el Consulado de Estados Unidos instruyó a sus empleados a permanecer resguardados en sus instalaciones mientras continuaban los operativos de las fuerzas de seguridad.

La alerta consular advirtió sobre las condiciones de riesgo en la ciudad fronteriza. Además, recordó que Tamaulipas se encuentra bajo una advertencia de viaje de nivel 4, que recomienda no viajar al estado por riesgos relacionados con la delincuencia, el secuestro y otras amenazas de seguridad.

La situación de riesgo también alcanzó los cruces fronterizos entre Matamoros y Texas. De acuerdo con los reportes disponibles, los cuatro puentes internacionales permanecieron cerrados durante varias horas.

Los cruces afectados fueron:

Puente Viejo o B&M, que conecta Matamoros con Brownsville.

o B&M, que conecta Matamoros con Brownsville. Puente Nuevo o Gateway, también conocido como Puente Internacional Ignacio Zaragoza.

o Gateway, también conocido como Puente Internacional Ignacio Zaragoza. Puente Internacional Los Tomates-Veterans , uno de los principales cruces para el tránsito fronterizo.

, uno de los principales cruces para el tránsito fronterizo. Puente Internacional Libre Comercio-Los Indios, ubicado al poniente de Matamoros.

Los cierres interrumpieron temporalmente el tránsito internacional en una de las zonas de mayor intercambio comercial y movilidad entre Tamaulipas y Texas.

Suspenden clases en Tamaulipas por narcobloqueos

Como medida preventiva ante los operativos federales y las situaciones de riesgo por narcobloqueos , la Secretaría de Educación de Tamaulipas determinó suspender las actividades escolares del turno vespertino de este jueves 29 de octubre en todos los niveles educativos de Matamoros.

La disposición incluyó planteles públicos y privados, con el propósito de proteger la integridad física de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades escolares.

La dependencia pidió a directivos, maestros, estudiantes y padres de familia mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre bloqueos con unidades de transporte de carga en distintos puntos de Matamoros y Río Bravo, y recomendó a la población extremar precauciones y utilizar vías alternas.

En Matamoros se identificaron ocho puntos con obstrucciones viales:

Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, en la colonia Obrera.

Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, en la colonia Los Arados.

Pedro Cárdenas y Agapito González, en Infonavit Buenavista.

Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, en la colonia La India.

Avenida 12 de Marzo y Constituyentes, en la colonia Puerto Rico.

Avenida Pedro Cárdenas y Brecha 18, en el ejido La Luz.

Chapultepec y Primero de Mayo, en la colonia Esteros San Pablo.

Laura Villar y calle Primera, en la colonia Modelo.

En Río Bravo, las autoridades reportaron afectaciones en cuatro puntos: Francisco I. Madero y Constitución, en la colonia Zona Industrial; calle Palo Blanco, en la autopista, a la altura del caracol; Francisco I. Madero, frente al Conalep, y la caseta de Nuevo Progreso.

La Guardia Estatal y otras corporaciones de seguridad desplegaron acciones para atender los reportes, retirar las obstrucciones y restablecer la circulación, aunque mantienen la advertencia a la ciudadanía de circular con precaución.

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez fue detenido en mayo de 2023 junto con su hermano Alen Alexis. Sin embargo, en enero de 2024, un juez le concedió la libertad. Su padre, José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’ , es señalado como líder de una facción del Cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

Tras la captura de su padre en febrero de 2022, Axel Alfredo habría asumido el liderazgo de la organización criminal, de acuerdo con los antecedentes referidos en reportes sobre el caso.