Jalisco investiga a 17 policías por uso excesivo de la fuerza en protesta por el agua en Guadalajara

Policías dispersaron con chorros de agua a presión y gases lacrimógenos a manifestantes que exigían agua limpia frente a Casa Jalisco.

La investigación sobre el operativo policial durante la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco concluyó y entró en la etapa de responsabilidad administrativa, con 17 elementos identificados por su presunta participación en actos de uso excesivo de la fuerza, informó el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

El funcionario detalló que los 230 policías que participaron en el operativo deberán comparecer ante el área de Asuntos Internos para rendir declaración, incluido él mismo. Entre los 17 elementos identificados hay cinco mujeres que ocupaban cargos de mando y cuyas intervenciones también son objeto de revisión.

“Ya concluyó la etapa de investigación, estamos en la etapa del procedimiento de responsabilidad administrativa. Aquí hay diferentes puntos en donde se llevan a cabo la celebración de audiencias, la presentación de pruebas y alegatos”, explicó Hernández González.

Precisó que las personas involucradas tienen un plazo de hasta 30 días para presentar pruebas y argumentos en su defensa. Una vez concluida esta fase, las autoridades podrán avanzar hacia la resolución del procedimiento y determinar si corresponden sanciones administrativas.

“Efectivamente son 17 policías identificados, sin embargo, el área de asuntos internos está citando a declarar a todos los elementos que aparecieron en la fatiga y estuvieron en ese operativo”, agregó el secretario.

La protesta del pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco terminó con enfrentamientos entre policías y ciudadanos. (Fernando Carranza García)

Protesta por agua limpia en Guadalajara terminó en enfrentamientos

La movilización tuvo lugar el pasado domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde manifestantes exigieron agua limpia ante las quejas por la calidad del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante la protesta, elementos policiales dispersaron a los inconformes mediante chorros de agua a presión y gases lacrimógenos. La actuación de los uniformados derivó en una investigación interna para determinar posibles responsabilidades por el uso excesivo de la fuerza.

Dos días después de los hechos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que hubo abuso policial durante las marcha por el agua sucia en Guadalajara, además de admitir errores graves en el operativo por parte de elementos estatales.

Secretario de Seguridad de Jalisco defiende reparto de agua en pipas

En tanto, el secretario de Seguridad de Jalisco rechazó que el reparto de agua en pipas en colonias afectadas por los tandeos sea una acción frívola o una estrategia para recuperar la confianza de la población tras los hechos del 11 de octubre.

Hernández González defendió las jornadas de distribución y aseguró que las familias reciben al personal policial con alegría y agradecimiento cuando acude a sus domicilios para entregar el agua potable.

Con información de Quadratín Jalisco.