‘Antes que gobernador, soy humano’: Lemus reconoce abusos de autoridad contra manifestantes en Jalisco

Los manifestantes en Guadalajara, que protestaban por la mala calidad del agua potable, fueron reprimidos por fuerzas estatales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el uso excesivo de la fuerza policial durante la marcha por el agua, en un mensaje en redes sociales.

El mandatario admitió errores graves en el operativo de parte de elementos estatales, y enfatizó en el inicio de las investigaciones internas para sancionar a los responsables, “antes que gobernador, soy humano; en la vida se debe saber reconocer y corregir”.

Lemus revisó personalmente las grabaciones en video de las confrontaciones, y constató de deficiencias, omisiones, y una falta de control ante la situación crítica, y fue enfático al señalar que los agentes estatales no debieron recurrir a mecanismos de dispersión agresivos, ni permitir que sectores vulnerables quedaran en medio del fuego cruzado.

“Nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas, ni menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestos a la violencia. Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto, y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, dijo.

En su video solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco el acompañamiento directo en las indagatorias para garantizar la transparencia en casos de sanción, y la reparación de daños a las víctimas, además de participar en la reestructuración de protocolos policiales para evitar que estos hechos se repitan.

Liberados los últimos detenidos

En tanto, ya fueron liberados los últimos siete detenidos, de los 39 asegurados durante las confrontaciones afuera de Casa Jalisco.

“Todas las personas detenidas el domingo han recuperado su libertad, absolutamente todas, personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación pese a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias.”

Garantizó que este tipo de abusos policiacos no se repetirán en la ciudad ni en el Estado. Finalmente, reiteró que el servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda ni aumentarán las tarifas.

Con información de Quadratin.